Primaria Sfântu Gheorghe a schimbat programul local „Dăm valoare rablei tale”/ Biciclete sau transport gratuit timp de 5 ani în loc de 3.000 de lei

Consiliul Local Sfântu Gheorghe a aprobat, joi, modificarea programului „Dăm valoare rablei tale”, oferind biciclete sau gratuitate pe mijloacele de transport în comun persoanelor care renunţă la maşinile mai vechi de 15 ani, transmite Agerpres. Programul a fost lansat în anul 2021 cu scopul de a scoate din circulaţie maşinile vechi şi poluante, iar prin intermediul acestuia au fost predate la fier vechi aproape 1.400 de autoturisme.

Iniţial, municipalitatea a acordat câte 3.000 de lei pentru fiecare maşină casată, dar a decis să schimbe regulamentul pentru a promova modalităţi alternative şi sustenabile de transport public. Astfel, din luna septembrie, cei care predau maşinile la fier vechi au posibilitatea de a opta pentru achiziţionarea a cel mult două biciclete în valoare totală de până la 3.000 de lei sau pentru un abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun din municipiu, pentru o perioadă de 5 ani.

Pentru a se putea înscrie în program, cetăţenii trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, printre care: să aibă domiciliul stabil în municipiul Sfântu Gheorghe, iar maşina casată să fie înmatriculată de cel puţin cinci ani în oraş. De asemenea, trebuie să se angajeze că, în următorii trei ani, nu vor achiziţiona un autovehicul mai vechi de cinci ani. În cazul în care aceste condiţii nu sunt respectate, beneficiarii vor fi obligaţi să restituie contravaloarea sprijinului primit. Pentru anul 2025, bugetul alocat programului „Dăm valoare rablei tale” este de 500.000 de lei, cu posibilitatea de suplimentare în funcţie de numărul cererilor depuse.

„Intensificarea ridicată a traficului rutier şi gradul accentuat de poluare impun adoptarea unor măsuri de eficientizare a mobilităţii urbane, prin stimularea utilizării transportului public şi a mijloacelor de transport nepoluante, în vederea prevenirii amplificării efectelor negative asupra sănătăţii populaţiei şi calităţii mediului”, se arată în hotărârea adoptată, joi, de Consiliul Local Sfântu Gheorghe.