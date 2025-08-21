Primăria Lugoj cere ajutorul altor orașe din țară pentru a scăpa de ciori și porumbei / Primar: ”Ce lasă în urmă reprezintă un adevărat dezastru. Băncile, locurile de joacă și aleile sunt pline de excremente”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Primarul Lugojului, Călin Dobra, anunță măsuri pentru combaterea problemelor cauzate de ciori și porumbei în parcuri, cu sprijinul specialiștilor. Reprezentanți din mai multe orașe vor veni aici pentru a acorda consultanță, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Parcurile din Lugoj se confruntă de ani buni cu o problemă dificilă: prezența masivă a ciorilor și porumbeilor, care transformă zonele de agrement în spații greu de utilizat pentru cetățeni. Primarul municipiului, Călin Dobra, a anunțat că administrația locală pregătește măsuri concrete pentru a ține sub control situația.

„Cunoaștem cu toții situația delicată din parcurile din Lugoj. Am primit numeroase sesizări din partea oamenilor și știu despre problemă pentru că merg pe teren și văd ce se întâmplă. Prezența păsărilor și ceea ce lasă în urmă reprezintă un adevărat dezastru. Băncile, locurile de joacă și aleile sunt pline de excremente de ciori și porumbei, la care se adaugă și mirosul neplăcut”, a transmis edilul.

Deși echipele de salubrizare spală și curăță parcurile săptămânal, fenomenul persistă.

„De-a lungul anilor s-au încercat diverse soluții provizorii pentru a rezolva problema, însă fără succes. Prezența foarte activă a ciorilor face ca aceste eforturi să nu fie suficiente”, a adăugat primarul.

Pentru a găsi o soluție eficientă, Primăria Lugoj, prin echipa de la Spații Verzi, a demarat procedurile de colaborare cu specialiști care au obținut rezultate bune în alte orașe din țară. Aceștia vor veni la Lugoj pentru o analiză. Ulterior, vor monta echipamente speciale care să limiteze efectele negative cauzate de păsări.

Edilul a subliniat că păsările sunt protejate prin lege, fapt ce complică și mai mult gestionarea situației. Până la implementarea noilor soluții, administrația locală va continua acțiunile de igienizare și spălare, urmând ca parcurile să fie complet reabilitate în perioada următoare.