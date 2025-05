LIVE Prima întâlnire față în față Nicușor Dan – George Simion / Candidatul AUR: A spus contracandidatul meu că vreau să dau afară profesori, a mințit. Problema pe care o avem e cu paraziții politici, cu membrii de partid care au înțesat administrația / Nicușor Dan: România nu-și permite o aventură

Nicușor Dan și George Simion au ajuns miercuri concomitent la congresul Blocului Național Sindical (BNS), organizat în Palatul Parlamentului. Cei doi candidați au lăsat un scaun liber între ei. George Simion și Nicușor Dan au susținut discursuri și apoi au răspuns la întrebări. Evenimentul a fost moderat de Dumitru Costin, șeful BNS. G4Media a transmis LIVE VIDEO și TEXT.

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Principalele momente:

Ora 17.20: Cei doi candidați pleacă de la congresul BNS.

Ora 17.14: Cum veți putea împinge mai mult de la spate pe cei care gestionează proiecte mari de infrastructură?

Nicușor Dan: După această întrebare va trebui să părăsesc dezbaterea pentru că am programată o conferință de presă.

Vreau să dau un singură număr: în patru ani am schimbat 200 de km de conducte față de 120 toți primarii dinaintea mea.

Președintele are la îndemână un instrument foarte puternic: influența sa în justiție, care are capacitatea de a lupta cu corupția. Președintele poate da o viziune de etatizare a investițiilor pentru a fi coerente.

George Simion: Până în 2030 maxim 32 cu întârzierile de rigoare vom reuși să avem autostrăzile necesare finalizate deja.

La transport feroviar cheia este sancționarea celor care au lucrări publice în derulare și au ajuns deja la a patra întârziere fără să fie sancționate.

Trebuie să ne concentrăm pe un nod de transporturi în sudul Capitalei, un aeroport de marfă și canalul Afumați – Dunăre.

Trebuie să recăpătăm gloria de odinioară, care nu aparține unui regim sau altu, ci aparține nouă, românilor. Acum 50 de ani construiam Transfăgărășanul, acum trebuie să închidem Valea Oltului pentru un drum tehnologic.

Ora 17.10: Reprezentant BNS: Ați menționat amândoi zona de apărare și industrie de apărare. Eu aștept soluții,, cum va fi pe viitor. Comisia a lansat de curând instrumentul SAFE. Ca viitor președinte, cum veți utiliza acest instrument pentru consolidarea industriei de apărare?

George Simion: Toate fondurile europene care trebuie accesate vor fi accesate. L-am văzut pe înaintașul dlui Nicușor Dan, Klaus Werner Iohannis, că și-a făcut campanie promițind fonduri din PNRR și acele fonduri nu mai vin.

Avem la Cugir potențial de a produce arme, fondurile – 5 mld pentru echipamente din SUA fără nicio contribuție locală. La Tohani, la Sadu, Ghimbav, Cugir, locuri de muncă bine plătite.

Nicușor Dan: Industria are potențialul de a produce. Am vizitat șantierul naval din Constanța, avem un potențial pe aeronautic, pe vehicule, pe muniții, pulberi.

Într-adevăr, politica de înzestrare a neglijat capacitățile de producție din România.

Dar mai e nevoie de încredere în România. Întrebarea pe care eu o adresez societății este pe care dintre aceste două opțiuni partenerii noștri europeni vor avea încredere în România?

Ora 17.00: Întrebare comună pentru ambii candidați: Chiar dacă suma vehiculată la nivel european pentru apărare e uriașă, peste 800 de miliarde de euro, banii pentru statele membre sunt oferiți ca împrumuturi, cu dobânzi opt. O altă sursă de bani sunt fondurile structurale – programe educație și formare și un program pentru reducerea sărăciei. Cele două programe vor fi văduvite. În ce măsură veți determina noul guvern să transparentizeze acest demers?

Nicușor Dan: Am venit primar și aveam vreo 50 de cereri de chemare în judecată pentru accesul la informații publice. Acum nu mai avem niciunul.

Cum facem să echilibrăm bugetul, pentru că e nevoie de bani pentru militar.

Sunt patru linii esențiale: combaterea marii evaziuni, absorbția fondurilor, reducerea cheltuielilor statului și controlul companiilor statului.

George Simion: Avem două falii geopolitice pe care încearcă unii să le creeze între SUA și UE. Noi facem parte din NATO, dar nu trebuie să confundăm ce face UE și ce face NATO. UE trebuie să fie un spațiu economic comun și NATO trebuie să se ocupe de securitate.

Toate programele care nu au fost duse la bun sfârșit – învățământ dual, mentorat – trebuie să continue. S-au închis mine, s-au dat bani pentru tot felul de programe, nu a avut loc o reconversie socială și au plecat românii noștri din țară.

Suntem printre puținele țări care au alocat un buget corespunzător pentru înzestrarea armatei. Generalii responsabili de dotarea armatei și-au achiziționat mii de tablouri.

De când este dl Nicușor la primărie, datoria nu a scăzut, ci a crescut.

Nicușor Dan: E logic să ai datorii dacă împrumuturile se duc în dezvoltare. Ce am spus eu a fost că nu avem datorii curente și că statul a încercat să se împrumute zilele trecute și nu a venit nimeni, iar Primăria a lansat bonduri și au venit dublu față de suma subscrisă. Asta e diferență între a fi serios și a fi neserios.

Ora 15.58: În timpul discursurilor cursul a stat la 5,12 lei. Cine este principalul vinovat pentru psihoza declarată de lovitura de curs?

George Simion: Din informațiile pe care le am, au fost anumite companii care au pariat împotriva leului. A fost o mișcare electorală cât se poate de penibilă. Românii nu mai pot fi influențați de astfel de chestiuni. Pentru deficitul uriaș, arăt către cei care au fost la conducere, e responsabilitatea lor.

Nicușor Dan: Nu vreau – și asta e o diferență – nu orice se întâmplă în lume e rezultatul unei conspirații. Am avut același efect după alegerile din noiembrie. Din nou și din nou, dacă ne uităm la omeni care promit că vor face, trebuie să ne uităm ce au făcut. Am luat o primărie cu datorii de trei sferturi din venituri și am adus-o la un rating de patru trepte peste cel național.

Ora 16.57: George Simion și Nicușor Dan răspund la întrebări.

Ora 16.49: Nicușor Dan, candidatul independent la Președinția României:

Este o onoare să fiu invitat aici. Sunteți reprezentanții celor care muncesc și țin pe picioare România.

Toți vrem să realizăm modelul social european, creștere economică și protecție socială. Dialogul social a fost în suferință.

Pot să vă promit că, dacă voi fi președinte, voi avea un dialog cu dvs și cred că viața mea publică de 20 de ani încoace a dovedit că sunt un om de dialog. Dar ca să avem dialog trebuie să avem economie.

Ceea ce ne deosebește este aventura.

România nu-și permite o aventură, să vorbească de anticipate, de Călin Georgescu prim-ministru, omul care vorbește de revendicări teritoriale în Ucraina. România nu-și permite să vorbească de investitori străini, de naționalizare. Statul român trebuie să sprijine capitalul românesc, agricultura, să stimuleze inteligența artificială.

Este corupție în România, este o uriașă corupție.

În România nu s-au luat destui bani europeni, este o uriașă evaziune fiscală, sunt companii de stat la care managementul e plin de politruci. Se cheltuiește enorm, statul aruncă cu bani și de acolo vine inflația. Toate astea trebuie corectate înțelept, nu cum ne arată indicatorii, cursul leului, încrederea investitorilor față de ce poate fi România peste două săptămâni.

Răspunsul la această situație nu trebuie să fie ura care dezbină societatea, răspunsul trebuie să fie justiția care să-i pedepsească pe cei care au greșit față de români.

Vom avea alegeri peste 12 zile. Sunteți reprezentativi pentru categorii importante de oameni.

Vă îndemn să reflectați asupra a ceea ce au făcut oamenii care vin să vă ceară votul.

O schimbare înțeleaptă, care unește sau o schimbare care aduce haos și dezbinare.

Ora 16.33: George Simion, candidatul AUR la Președinția României:

Apreciez această invitație la dialog.

E foarte important să înțelegem mesajul dlui Costin, suntem într-o perioadă de crize suprapuse, foarte grea pentru țară, trebuie să dăm dovadă de maturitate chiar și noi care învățăm acum anumite lucruri, anumite domenii.

Nu există altă soluție decât să ne unim eforturile, inclusiv noi care facem parte din ideologii diferite, dar care nu cred că este despre vest și est cum mincinos au încercat să acrediteze adversarii noștri politici. Cu toții iubim România.

Azi, adversarii noștri politici care se consideră intelectuali dar nu sunt, pentru că de multe ori nu înțeleg elemente de bază și sunt bănuiți de analfabetism funcțional, avem zone din România abandonate, dincolo de București, unde vin investitori și să dea Dumnezeu să vină în continuare și să plătească taxe.

Avem o corupție endemică și o incapacitate administrativă severă cum am văzut 10 ani la Cotroceni. Nu trebuie continuat regimul Klaus Werner Iohannis în care țara se duce de râpă și noi stăm cu mâinile în sîn.

Îl invit pe contracandidatul meu la dezbateri azi la ora 21 și la ora 22.

A spus contracandidatul meu că vreau să dau afară profesori, a mințit. Nu e o problemă cu profesorii, cadrele medicale, polițiștii, pompierii, funcționarii publici onești, muncitori. Problema pe care o avem e cu paraziții politici, cu membrii de partid care au înțesat România în administrația locală și centrală.

La începutul anului 2000 erau 800 mii de angajați în sectorul public în România. Deși am avut două guvernare care ar fi trebuit teoretic să fie aplicați către dialogul social, au depășit drumul

Falia progresistă, globalistă, satanistă care susținea aceleași măsuri care sunt de bun simț.

Toate guvernele știu ce trebuie să facă, dar au pile, amante care parazitează administrația. Cum scăpăm România din această criză? Să auzim, să vedem, să vedem fapte. Crescând taxele cum vrea coaliție PUPU, nefând nimic cum a făcut Iohannis sau luând măsuri concrete pentru piața forței de muncă, pentru rezolvarea crizelor suprapuse.

Nu eu am depreciat leul cum v-au mințit ieri la televiziunile sistemului plătite din bani publici. Nu eu am creat deficit de 9,3%, în realitate mai mare. Nu eu am fost părtașul lui Iohannis, eu sunt un om dintre voi care vrea să lucreze cu voi.

Fermierii sunt obligați să se împrumute la dobânzi cămătărești, pentru că Banca Agricolă nu mai există, a fost preluată de Raiffeisen Bank.

Actuala coaliție nu știe să spună decât Da, să trăiți în fața Comisiei Europene.

Sunt singurul candidat în această luptă care a fost de partea democrației, a fost împotriva anulării alegerilor, care nu are oameni cu uniforme care îl ghidonează din spate și îmi pare rău că și în spatele dvs a fost Coldea.

Nimeni din această sală nu își dorește să ajungem la alegeri anticipate și sunt convins că în rândul parlamentarilor sunt oameni de bun simț care să asculte vocea poporului.

Am închis mine, nemții nu au făcut asta, polonezii nu au făcut asta.

Am luat decizii proaste sau am fost forțați să le luăm.

Avem gaze naturale onshore și offshore care așteaptă să fie exploatate.

Mixul energetic nu e acceptat ca soluție și închidem mină după mină.

Vom folosi diplomația românească în interesul muncitorilor și amtreprenorilor români.

Sunt suficient de tânăr și de liber în mișcările mele pentru a reprezenta un partener pentru domniile voastre.

Ora 16.30: Dumitru Costin, șeful BNS:

În opinia noastră, un an jumate deja e prea mult pentru această țară. Va conta abilitatea dvs de a crea alianțe și de a găsi soluții de compromis. Vă dau în scris, dacă peste 6 luni de zile vor avea loc alegeri anticipate, structura politică care va rezulta cu unele mici modificări, va fi aceeași.

Pe situația politică actuală, pe crizele multiple, cel mai bine ar fi un efort pentru un guvern de uniune națională, ori guvern de tehnocrați cu largă susținere. Și dacă veți crea diverse alianțe, veți fi într-o situație de instabilitate politică majoră și reforme importante nu vor fi duse la îndeplinire, vom fi în permanentă în această spirală a improvizației, a interimatelor.

În curs de actualizare