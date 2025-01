Preț al gigacaloriei aproape dublu față de anul trecut pentru locuitorii din Ploiești racordaţi la sistemul centralizat de termoficare

Ploieştenii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare vor plăti, din 1 ianuarie, un preţ aproape dublu pentru gigacalorie faţă de cel plătit până la finalul anului trecut. Odată cu noul an intră în vigoare tariful de 350 de lei/gigacalorie fără TVA pentru energia termică facturată populaţiei. Creşterea preţului pentru apă caldă şi căldură are loc la nici trei luni după ce Consiliul Local aprobase un preţ de 186,97 lei/gigacalorie, plus TVA, preţ care în octombrie a fost votat a fi valabil până la finalul lunii martie 2025, transmite News.ro.

De la 1 ianuarie, încălzirea pentru locuinţele racordate la sistemul centralizat de termoficare al municipiului Ploieşti va costa aproape dublu faţă de luna trecută.

La începutul anului a intrat în vigoare o hotărâre aprobată de Consiliul Local Ploieşţi înainte de Crăciun, hotărâre prin care se ”aprobă preţul local al energiei termice facturată populaţiei de 350 lei/Gcal fără T.V.A., începând cu data de 01.01.2025 şi până la data de 31.03.2025”. Acelaşi act aprobă acordarea subvenţiei pentru acoperirea integrală a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei şi preţul local al energiei termice facturată populaţiei, începând din 1 ianuarie 2025 şi până la 31 martie 2025, ”în conformitate cu prevederile contractuale”.

În referatul de specialitate aferent hotărârii s-a motivat că Primăria Ploieşti are datorii de peste 67,5 milioane de lei faţă de furnizorul de agent termic Termo Ploieşti, iar ”situaţia” în care se află municipalitatea ”nu permite achitarea acestora”.

Consilierii PSD, cei de la Mişcarea Noi, Ploieştenii, care îl susţin pe primarul Mihai Poliţeanu, dar şi aleşii locali din partea AUR, PMP şi Forţa Dreptei au votat pentru scumpirea gigacaloriei, în timp ce consilierii PNL şi USR au votat împotrivă, iar cei ai Partidului România în Acţiune s-au abţinut.

Hotărârea din 23 decembrie a fost aprobată la nici trei luni după ce, în 3 octombrie 2024, Consiliul Local Ploieşti votase, la propunerea fostului primar Andrei Volosevici, ca preţul pentru gigacalorie facturat populaţiei, valabil până la 31 martie 2025, să fie de 186,97 lei/Gcal fără TVA.

Modul în care a fost aprobată decizia de majorare a tarifului pentru gigacalorie a provocat nemulţumirea societăţii civile. Alianţa pentru Drepturile Omului din România a anunţat că a depus plângere penală care ”vizează practica ilegală de introducere a proiectelor de hotărâri pe ordinea de zi suplimentară, fără justificarea caracterului urgent, eludând astfel prevederile legale privind transparenţa decizională”. Conform datelor făcute publice de organizaţie, plângerea a fost depusă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti iar documentul reclamă încălcarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională care impune dezbaterea publică a proiectelor cu cel puţin 30 de zile înainte de adoptare; încălcarea Codului administrativ (OUG nr. 57/2019) – care permite introducerea proiectelor pe ordinea de zi suplimentară doar în situaţii de urgenţă, justificate obiectiv şi se bazează pe art. 297 din Codul Penal, care incriminează abuzul în serviciu.