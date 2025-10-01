Președinții organizațiilor teritoriale Soroca și Cimișlia le fostului Partid Politic „Șor” din Republica Moldova, condamnați la cinci ani de închisoare și dați în căutare

Președinții organizațiilor teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului partid „Șor” din Republica Moldova au fost condamnați miercuri, 1 octombrie, de către prima instanță, la 5 ani de închisoare, informează zdg.md.

Aceștia au fost găsiți vinovați pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. Cei doi au fost dați în căutare, conform unui comunicat de presă publicat de procurori.

Conform datelor publice, cei doi sunt Anatolie Rujanschi – președintele oficiului teritorial Soroca, și Mihail Nebunelea. Dosarul lui Rujanschi a fost conectat la cel al lui Nebunelea în luna februarie.

Instanța le-a aplicat ambilor o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 5 ani, cu executare în penitenciar de tip semiînchis și i-a privat de dreptul de a exercita activități ce țin de organizarea contabilă și financiară în cadrul partidelor politice, precum și de a fi membri ai partidelor politice, pentru o perioadă de 4 ani.

De asemenea, a fost dispusă confiscarea sumei de aproximativ 9,7 milioane de lei de la președintele organizației teritoriale Soroca a fostului partid „Șor”, iar de la președintele organizației teritoriale Cimișlia – aproximativ 3 milioane de lei. Totodată, din motiv că nu s-au prezentat la pronunțarea sentinței, le-a fost înlocuită măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara cu arestul preventiv, fiind anunțați în căutare.

Instanța a menținut sechestrul aplicat pe bunurile inculpaților la faza de urmărire penală. Citește mai mult pe zdg.md