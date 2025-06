Președinție cu profit: Imperiul de afaceri al lui Trump se extinde rapid pe glob

Portofoliul imobiliar al Trump Organization, compania familiei președintelui american Donald Trump, care este acum administrată de fiii săi, Eric și Donald Jr., se extinde rapid, cu proiecte pe mai multe continente, în contextul în care unele voci își exprimă îngrijorarea privind posibile conflicte de interese într-un moment în care Administrația de la Washington este implicată în negocieri comerciale cruciale cu guvernele mai multor țări.

Vietnam, India și Serbia se află pe lista statelor unde familia actualului ocupant al Biroului Oval urmărește oportunități de afaceri de milioane de dolari.

Afaceri de familie

Într-un material dedicat acestui subiect, Newsweek a scris despre faptul că, înainte de a păși în Biroul Oval, Donald Trump era cunoscut pe scară largă ca un magnat imobiliar aflat la conducerea Trump Organization, imperiul de afaceri al familiei sale. (https://www.newsweek.com/ full-list-trump-foreign-real- estate-ventures-underway- around-world-2079205)

Compania privată din domeniul imobiliar și al ospitalității este acum administrată de fiii săi, Eric și Donald Jr., după ce republicanul s-a retras oficial din funcțiile de conducere ale Trump Organization pe 19 ianuarie 2017, cu o zi înainte de a fi învestit ca președinte al Statelor Unite în primul mandat. El a anunțat atunci că demisionează din toate pozițiile deținute în peste 400 de entități comerciale. (https://money.cnn.com/2017/ 01/23/news/donald-trump- resigns-business/index.html)

Potrivit jurnaliștilor americani, afacerea familiei se extinde acum rapid, Trump Organization desfășurând în prezent proiecte pe mai multe continente, în timp ce Trump ocupă funcția de președinte al Statelor Unite.

Multe voci și-au exprimat de altfel îngrijorarea cu privire la posibile conflicte de interese implicând familia Trump și negocierile comerciale în desfășurare ale SUA cu guverne străine. În acest moment, Administrația de la Washington negociază în mod activ acorduri comerciale cu o serie de țări, în urma impunerii și suspendării bruște, temporare, a tarifelor “reciproce” de către președintele republican, parte a unui efort mai amplu de reducere a deficitului comercial al SUA.

Reamintim că, la începutul lunii aprilie, liderul de la Casa Albă a prezentat un set amplu și de tarife vamale de bază aplicabile tuturor partenerilor comerciali ai SUA, precum și ceea ce el a descris drept tarife “reciproc amabile” pentru țările pe care le consideră cele mai abuzive în relațiile comerciale cu Statele Unite. (https://abcnews.go.com/ Politics/trumps-liberation- day-arrives-gambles-big-risky- tariff/story?id=120382209)

“Dragi americani, aceasta este Ziua Eliberării,” a declarat Trump în Rose Garden de la Casa Albă, susținând că această măsură va elibera SUA de dependența de produsele străine.

“2 aprilie 2025 va fi pentru totdeauna amintită ca ziua renașterii industriei americane, ziua în care destinul Americii a fost recâștigat și ziua în care am început să facem America din nou bogată,” a spus el la momentul respectiv. (https://www.whitehouse.gov/ fact-sheets/2025/04/fact- sheet-president-donald-j- trump-declares-national- emergency-to-increase-our- competitive-edge-protect-our- sovereignty-and-strengthen- our-national-and-economic- security/)

Trump a descris deficitele comerciale drept o “urgență națională” și a afirmat că măsurile sale vor inaugura ceea ce el a numit “epoca de aur a Americii.”

“Pe scurt, deficitele comerciale cronice nu mai sunt doar o problemă economică. Ele sunt o urgență națională care amenință securitatea și însăși modul nostru de viață. Este o amenințare foarte gravă la adresa țării noastre,” a spus liderul SUA. “Timp de decenii, țara noastră a fost jefuită, prădată, violată și spoliată de națiuni apropiate și îndepărtate, deopotrivă prieteni și inamici,” a declarat Trump.

Revenind la îngrijorările legate de granițele neclare dintre politică și afacerile personale ale republicanului și ale familiei sale, trebuie spus că acestea nu sunt deloc noi. Ele au apărut în mod repetat încă din primul mandat al lui Trump în fruntea Americii.

Investițiile, activele și interesele de afaceri ale lui Trump se află într-un trust administrat de copiii săi. Organizația a angajat la începutul acestui an un consilier de etică, William Burck, care a fost ulterior concediat din cauza implicării sale legale cu Universitatea Harvard într-un caz împotriva președintelui.

De asemenea, pe lângă domeniul imobiliar, Trump a obținut profituri și din diverse afaceri în timpul și după primul său mandat, inclusiv din participația sa în Trump Media & Technology Group, compania-mamă a rețelei Truth Social, și dintr-o monedă cripto de tip meme care îi poartă numele. Cele două inițiative au început să se intersecteze, Trump Media anunțând recent planuri de a strânge fonduri pentru a achiziționa Bitcoin.

În plus, Trump Organization s-a implicat și în producția emisiunii TV “The Apprentice,” precum și în producerea și comercializarea de branduri și produse licențiate, precum cravate, haine, parfumuri, băuturi etc.

Un imperiu global

Trump Organization – a cărei activitate principală este dezvoltarea, deținerea și administrarea de proprietăți imobiliare de lux, precum și alte afaceri în domenii conexe – administrează hoteluri, clădiri rezidențiale și comerciale, stațiuni turistice și terenuri de golf. (https://www.trump.com/)

Compania deține și operează zeci de proprietăți la nivel mondial, inclusiv în America (New York, Florida, Las Vegas), Marea Britanie, Orientul Mijlociu, America Latină și Asia.

Newsweek a vorbit despre extinderea rapidă a portofoliului imobiliar al familiei Trump, care include acum:

Vietnam. Trump Organization a continuat să anunțe noi parteneriate și proiecte de construcție în întreaga lume, inclusiv în Vietnam. Într-o declarație din 21 mai, compania a transmis că a “dat oficial startul construcției primului complex rezidențial și de golf sub brandul Trump din Vietnam – Trump International, Hung Yen.”

Acesta este primul proiect sub brandul Trump în Vietnam și va include “două terenuri de golf de campionat,” vile, un centru spa și facilități de luat masa.

Eric Trump a declarat atunci că Vietnamul “reprezintă una dintre cele mai dinamice și promițătoare piețe din lume la ora actuală.”

De partea sa, Dang Thanh Tam, președintele Kinh Bac City Development Holding Corporation, a spus: “Încă de la începutul discuțiilor cu Trump Organization a fost clar că împărtășim aceeași viziune. Hung Yen are potențialul de a deveni destinația de top pentru golf și stil de viață de lux din Asia, iar cu expertiza globală unică a Trump în dezvoltarea de terenuri de golf de campionat, suntem extrem de entuziasmați să dăm viață acestei viziuni.”

La momentul respectiv, Reuters a relatat că, pe lângă acest proiect, un Trump Tower în Ho Chi Minh City, estimat la aproximativ un miliard de dolari, ar putea începe construcția anul viitor.

Newsweek a notat că Eric Trump a vizitat Vietnamul în luna mai. În aprilie, Donald Trump a impus, apoi a suspendat temporar, tarife “reciproce” de 46% împotriva acestei țări din Asia.

India. Tot în Asia, Trump Organization și-a făcut simțită prezența în India. Ziariștii au notat că, la începutul lunii mai, reședințele Trump din Gurgaon – unul dintre cele mai dezvoltate orașe din India, un hub major pentru IT, outsourcing, telecomunicații, imobiliare și servicii financiare aflat în statul Haryana, la sud de capitala New Delhi – s-au vândut complet în ziua lansării, “înregistrând alocări în valoare record de ₹3.250 de crore,” adică 32,5 miliarde de rupii indiene, echivalentul a aproximativ 390-400 de milioane de dolari, potrivit unui comunicat de presă al Trump Organization. Trump Towers Delhi-NCR, lansat în 2018 în Gurugram, încă nu a fost deschis.

Kalpesh Mehta, fondatorul Tribeca Developers, a declarat într-un comunicat din 9 mai: “Trump Residences Gurugram nu este doar un proiect imobiliar – este un moment definitoriu pentru piața de lux din India.”

La începutul acestui an, Trump Organization a anunțat lansarea “Trump World Center Pune,” un proiect de 1,6 milioane de metri pătrați de spații comerciale, format din două turnuri de sticlă și un “bulevard de retail de lux.”

Proiectul – care este situat în orașul Pune, în zona Koregaon Park Annexe, fiind dezvoltat în parteneriat cu Tribeca Developers și Kundan Spaces – este programat să fie finalizat până în anul 2029. (https://www.hindustantimes. com/real-estate/trump-world- center-pune-here-s-what-we- know-about-the-trump- organization-s-first- commercial-project-in-india- 101742452645025.html)

Emiratele Arabe Unite. Familia Trump nu este străină de Orientul Mijlociu, având mai multe legături financiare și organizaționale în regiune, au scris ziariștii americani. (https://www.newsweek.com/ trump-familys-business-ties- middle-east-explained-2070707)

Dubai, principalul centru comercial al Emiratelor Arabe Unite (EAU), găzduiește deja Trump International Golf Club.

În aprilie, Trump Organization a anunțat planurile pentru o nouă dezvoltare – Trump International Hotel and Tower, un zgârie-nori de lux care urmează să fie construit în inima orașului. Acesta ar fi primul turn Trump din regiune și marchează a cincea colaborare dintre Dar Global și Trump Organization. (https://www.newsweek.com/map- shows-all-trumps-properties- new-building-announced-2066208 )

Turnul cu 80 de etaje va include două “penthouse-uri distincte cu piscine la înălțime,” potrivit comunicatului de presă emis de companie. Dar Global a descris proiectul ca fiind un “nou simbol” pentru orașul internațional, care se bucură deja de un skyline impresionant ce include Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume.

Hotelul și turnul vor oferi apartamente, saloane private, servicii personalizate, precum și o piscină în stil resort dedicată rezidenților. Dezvoltarea, situată pe principala arteră Sheikh Zayed Road, va include apartamente cu trei și patru dormitoare, precum și penthouse-uri.

Turnul din Dubai este estimat să fie finalizat între anii 2030 și 2031, având o valoare brută de dezvoltare de un miliard de dolari, potrivit companiei Dar Global.

Qatar. Mica monarhie situată în Orientul Mijlociu, pe o peninsulă care se extinde în Golful Persic, se pregătește și ea pentru o dezvoltare imobiliară sub marca Trump.

La sfârșitul lunii aprilie, Trump Organization a anunțat un proiect de 5,5 miliarde de dolari în Simaisma, o stațiune de golf de lux la nord de capitala Doha. Dezvoltarea va include vile pe malul mării sub brandul Trump și un teren de golf cu 18 găuri. (https://www.newsweek.com/new- trump-golf-course-55-billion- beachside-project-announced- qatar-2066482)

Qatarul s-a aflat recent în atenția publică pentru rolul său în negocierile de pace dintre Israel și gruparea teroristă palestiniană Hamas, dar și pentru că i-a oferit lui Trump un nou avion Air Force One. (https://www.bbc.com/news/ articles/ckg4zk22n9wo)

Qatarul este un emirat crucial pentru Statele Unite. Aici se află cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu – Baza Aeriană Al Udeid, situată la aproximativ 30 de kilometri vest de Doha, este un important punct de sprijin pentru operațiunile militare ale Statelor Unite în regiune.

Anul trecut, Statele Unite au ajuns discret la un acord care extinde prezența lor militară la vasta bază din Qatar pentru încă 10 ani. (https://www.cnn.com/2024/01/ 02/politics/us-qatar- agreement-largest-base-middle- east/index.html) De asemenea, qatarezii au modificat un acord de cooperare în domeniul apărării din 1992 cu SUA, menit să consolideze și mai mult parteneriatul lor de securitate. (https://2021-2025.state.gov/ joint-statement-on-the-u-s- qatar-strategic-dialogue-2/)

În 2022, Administrația Biden a desemnat, de asemenea, Qatarul ca Aliat Major Non-OTAN, un titlu acordat prietenilor apropiați care au relații de lucru strategice cu armata americană.

În timpul vizitei recente a lui Trump în regiune, Qatarul a anunțat că va aloca 10 miliarde de dolari pentru modernizarea și extinderea Bazei Aeriene Al Udeid. (https://www.reuters.com/ world/qatar-will-invest-10- billion-al-udeid-air-base- trump-says-2025-05-15/)

De asemenea, liderul de la Casa Albă a semnat un acord cu Qatar pentru a genera un schimb economic în valoare de cel puțin 1,2 trilioane de dolari. În plus, președintele Trump a anunțat acorduri economice în valoare totală de peste 243,5 miliarde de dolari între Statele Unite și Qatar, inclusiv o vânzare istorică de aeronave Boeing și motoare GE Aerospace către Qatar Airways. (https://www.whitehouse.gov/ fact-sheets/2025/05/fact- sheet-president-donald-j- trump-secures-historic-1-2- trillion-economic-commitment- in-qatar/)

Arabia Saudită. Trump Organization colaborează frecvent cu Dar Global, ramura internațională a dezvoltatorului saudit de lux Dar Al Arkan, pentru hoteluri, turnuri și terenuri de golf în întreaga regiune.

În decembrie 2024, Trump Organization a emis un comunicat de presă privind o nouă dezvoltare în orașul saudit de coastă Jeddah. Ziad El Chaar, CEO-ul Dar Global, a declarat atunci: “Suntem încântați să consolidăm relația noastră cu Trump Organization și să ne extindem portofoliul prin livrarea unor proprietăți premium care să redefinească piața imobiliară cu creștere accelerată din Arabia Saudită.”

Turnul din Jeddah este estimat la 530 de milioane de dolari.

Două alte proiecte ale Trump Organization sunt în pregătire în capitala Riad, inclusiv cel puțin un turn, potrivit unei declarații a lui Eric Trump.

Oman. Un Trump International Hotel este în construcție în Oman, iar finalizarea este estimată pentru decembrie 2028, potrivit site-ului proiectului. Inițiativa face parte dintr-un val mai amplu de dezvoltări imobiliare de lux în zona Golfului.

Proiectul de 500 de milioane de dolari, situat aproape de capitala Muscat, va include un teren de golf, 140 de camere, un spa și alte facilități.

Serbia. Ginerele lui Trump, Jared Kushner, și firma sa Affinity Partners au semnat un acord cu guvernul sârb pentru a reamenaja o zonă din Belgrad. Proiectul este în parteneriat cu Trump Organization, dar este deocamdată întârziat de o anchetă privind posibila falsificare a unor documente guvernamentale, legate de statutul protejat al zonei. (https://www.nytimes.com/2025/ 05/14/us/politics/trump- kushner-hotel-serbia.html)

Proiectul hotelier de lux al familiei Trump, în valoare de 500 de milioane de dolari, urmează să fie construit pe locul unei foste clădiri bombardate a Ministerului Apărării din Serbia. Kushner și partenerii săi de afaceri plănuiesc să construiască un complex rezidențial și comercial de lux pe terenul acestui complex abandonat de mult timp, care ar urma să includă un Trump International Hotel – primul de acest fel din Europa.

Liderul agenției sârbe însărcinate cu protejarea monumentelor culturale a recunoscut în fața autorităților că a falsificat un document guvernamental care permitea demolarea fostului sediu al Ministerului Apărării din fosta Iugoslavie, situat în Belgrad, pentru a face loc hotelului Trump.

Alte proiecte. Potrivit Newsweek, există deja peste o duzină de facilități operate de Trump Organization, inclusiv terenuri de golf în SUA: California, Maryland, Florida, New Jersey, North Carolina și New York.

La nivel internațional, compania deține terenuri de golf în Marea Britanie, Irlanda, Dubai și Indonezia.

În domeniul comercial, Trump Organization are proprietăți în orașe mari din SUA, precum Trump Tower din New York, dar și alte clădiri în același oraș și una în San Francisco.

Locuințele rezidențiale sub brandul Trump se regăsesc în: New York, New Jersey, Connecticut, Illinois, Florida, Nevada, precum și în India, Filipine, Coreea de Sud, Turcia, Indonezia și Uruguay. (https://www.trump.com/ residential-real-estate- portfolio)

Conflict de interese?

Afacerile familiei Trump și activitățile Trump Organization au provoacat întrebări legate de conflictele de interese din mai multe motive, în special în contextul în care Trump este președintele Statelor Unite.

Printre altele, criticii se referă la faptul că, deși Trump a declarat că s-a retras de la conducerea Trump Organization când a devenit președinte prima dată, el nu a vândut activele și nu a plasat compania într-un blind trust (o practică standard pentru a evita conflictele de interese), ci le-a lăsat în administrarea fiilor săi. Asta înseamnă că el și familia sa beneficiază în continuare în mod direct de succesul financiar al companiei.

De asemenea, Trump Organization continuă să încheie contracte și să dezvolte proiecte imobiliare în țări cu care Statele Unite au relații diplomatice sau negociază acorduri comerciale – de exemplu, India, Vietnam, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Arabia Saudită. Criticii se întreabă dacă politicile externe americane ar putea să fie influențate de interesele financiare ale familiei Trump sau dacă statele străine ar încerca să-i câștige favoarea prin acorduri de afaceri?

Mai mult, proiectele internaționale care folosesc brandul “Trump” pot profita de asocierea directă cu președintele SUA, ceea ce poate influența partenerii, autoritățile locale sau chiar deciziile de investiții.

În sfârșit, un alt motiv de suspiciune este că Trump a fost primul președinte american din ultimele decenii care nu și-a publicat declarațiile fiscale, ceea ce a îngreunat analiza relațiilor financiare dintre el, compania sa și entități străine.

Toate acestea i-au făcut pe cei de la The Atlantic să afirme că “nimic asemănător nu a fost încercat sau măcar imaginat în istoria președinției americane. Aruncați cărțile de istorie; renunțați la comparațiile anemice cu scandalurile trecutului. Nu există nicio analogie cu vreo acțiune precedentă a unui fost președinte. Obrăznicia cu care se urmărește îmbogățirea personală nu seamănă cu nimic din ce s-a văzut anterior la Casa Albă. Aceasta este corupție americană la scară de republică post-sovietică sau dictatură africană post-colonială.” (https://www.theatlantic.com/ ideas/archive/2025/05/trump- golden-age-corruption/682935/)

“Niciun predecesor al lui Trump nu a încălcat vreodată interdicția constituțională explicită privind acceptarea de cadouri de valoare considerabilă din partea unei puteri străine,” a scris publicația, convinsă că familia Trump “folosește cel de-al doilea mandat prezidențial pentru a acumula miliarde de dolari.”

Concluzia analiștilor este aceea că este vorba de scandalul “celei mai flagrante îmbogățiri personale de către un politician pe care această țară – sau oricare alta – l-a cunoscut în epoca modernă.”

Cum răspund însă Trump și aliații săi la aceste acuzații? Republicanul și echipa sa susțin că nu există conflicte de interese, argumentând că președintele are dreptul legal să dețină afaceri în timp ce se află în funcție, spre deosebire de alți oficiali guvernamentali.

De asemenea, ei argumentează că extinderea brandului Trump în străinătate demonstrează succesul capitalismului american, iar prezența în piețe internaționale ar fi o dovadă de “leadership economic global” și nu de corupție.

În sfârșit, Trump și susținătorii săi spun că totul este parte a unui război orchestrat de adversari și media ostilă, aceasta din urmă fiind un instrument de propagandă al Partidului Democrat care l-a atacat constant pe liderul republican de când a pășit pe scena politică de peste ocean.

Surse: Newsweek, CNN Money, ABC News, The Hindustan Times, BBC, Reuters, New York Times, The Atlantic, whitehouse.gov, state.gov, trump.com