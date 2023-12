Preşedinţia argentiniană anunţă că trimite organizatorilor primei manifestaţii împotriva lui Milei factura mobilizării forţelor de securitate: 73.000 de dolari

Organizatorii primei manifestaţii împotriva Guvernului preşedintelui Javier Milei, care a avut loc miercuri, la Buenos Aires, vor plăti cheltuielile cauzate de mobilizarea forţelor de securitate la manifestaţii, anunţă preşedinţia, relatează AFP, citată de News.ro

Costul acestei mobilizări a ptru forţe de securitate – poliţia federală, poliţia municipală, poliţia aeroportuară şi jandermeria – este estimat la 60 de milioane de peso, adică 73.000 de dolari la cursul de schimb oficial.

”Factura va fi trimisă mişcărilor sociale”, care vor fi ”obligate să-şi asume responsabilitatea acestor cheltuieli, care nu corespund cetăţenilor”, a anunţat vineri un purtător de cuvânt al preşedinţiei argentiniene, Manuel Adorni.

Guvernul anunţa încă de săptămâna trecută că cheltuielile vor fi suportate de organizatori.

La câteva zile după învestirea preşedintelui ultraliberal Javier Milei, mii de oameni au manifestat în centrul capitalei argentiniene, la apelul unor organizaţii de stânga.

Argentinian bankers have come out en masse to protest Javier Milei’s deregulation reforms. This is how you know he’s doing the right thing. pic.twitter.com/ZWn6D3WWGb

— Ian Miles Cheong (@stillgray) December 23, 2023