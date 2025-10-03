Președintele Nicușor Dan participă la deschiderea unei expoziții de artă contemporană la festivalul „Romanian Creative Week”

Președintele Nicușor Dan participă astăzi la 18.30 la deschiderea expoziției de artă contemporană ”Für papier und orchester” din festivalul ”Romanian Creative Week”, potrivit agendei oficiale a Administrației Prezidențiale. Evenimentul are loc la Muzeul Național de Artă al României, Sălile Kretzulescu. De remarcat că precedenții președinți ai României nu au participări la evenimente legate de arta plastică contemporană.

Expoziția „für papier und orchester” este organizată de tipograful Nicoleta Radu / Fabrik și poetul și ilustratorul Emilian Pospaii, care transformă hârtia din suport în subiect: texturi, volume, straturi industriale și piese tipografice devin materiale de expunere.

Romanian Creative Week (RCW) este un eveniment dedicat artei contemporane și industriilor creative, organizat inițial la Iași.

O ediție concentrată are loc la București în acest weekend, cu expoziții, performance-uri, dans, proiecții de film și, la final, Romanian Fashion Week – un eveniment de modă programat pe 8 și 9 octombrie.

Programul complet al evenimentelor RCW X Bucharest 2025, în weekend-ul 3-5 octombrie:

3 octombrie

16:30 – Vernisajul expoziției „Mulțumesc X Felix Aftene”, Piața George Enescu

17:00 — Vernisaj Porta Voce / HazarDance, Piața George Enescu

18:30 – Vernisajul expoziției „für papier und orchester”, MNAR. Tipograful Nicoleta Radu / Fabrik și poetul și ilustratorul Emilian Pospaii întorc hârtia, transformând-o din suport în subiect: texturi, volume, straturi industriale și piese tipografice devin materiale de expunere.

19:30 – Vernisajul New Media District, Palatul Regal, Curtea de Onoare. Proiectul reunește lucrările artiștilor Noiseloop, Silviu Apostol, Teodor Buruiană, Andrei Lazăr, Grafo, George Dura.

19.30 – Silent Party x New Media District. Special Guest: Victor Stancov

4 octombrie

15:00 – HazarDance Battle, Piața George Enescu. Competiția de dans urban funcționează ca un laborator public pentru tinerele talente.

17:00 – Vernisajul expoziției (In)Absentia, Muzeul Național de Artă al României.

18:00 – Vernisajul expoziției Iconia, Ateneul Român.

19.00 – RCW Interlude, English Bar. (Acces pe bază de invitație).

22:00 – Dirty Disco, DJ set Eugen Rădescu & Bogdan Dumitrache, Apollo111.

5 octombrie

12:00 – Lansarea albumului RCW Arhive 5, Akos. (Acces pe bază de invitație)

16:00 – Showcase Pelicula: Igor Cobileanschi, Apollo111. Showcase privat, dedicat lucrărilor video/filmice curatoriate în cadrul festivalului (Acces pe bază de invitație)

17:00 — HazarDance, Piața George Enescu

19:00 – Hazardance × Covor. Plante. Poezie, găzduit de Mostra Space. Performance mixt — dans, poezie și muzică live — cu Ana Maria Pop, Mara Tătar, Tamara Găgeatu și Valeriu Borcoș.

20:00 – Porta Voce – seară de filme de dans, Piața George Enescu. Proiecție selectată de filme dedicate coregrafiei și limbajului corporal în cinema.

În contextul avertizărilor meteo și al faptului că o parte dintre evenimente sunt programate în spații deschise, organizatorii recomandă publicului să urmărească actualizările RCW pe paginile oficiale de Facebook și Instagram.

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Week, cel mai mare eveniment al industriilor creative din UE, conform EUIPO, și inclus anul acesta de Ministerul Culturii pe lista evenimentelor cultural-strategice, este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul industriilor creative. S-a înființat în Iași, în august 2011. A organizat până acum, direct sau prin patronatele membre, mai mult de 100 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative.