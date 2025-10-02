G4Media.ro
Preşedintele Macron anunţă o reuniune a şefilor de stat-major europeni privind flota-fantomă…

Preşedintele Macron anunţă o reuniune a şefilor de stat-major europeni privind flota-fantomă a Rusiei

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat joi că şefi de stat-major europeni se vor reuni „în următoarele zile” pentru a acţiona împotriva flotei-fantomă a Rusiei – navele care transportă petrol rusesc ocolind sancţiunile occidentale, informează AFP, citată de Agerpres.

Macron a cerut să se facă un „pas” în „politica de obstrucţionare” a vaselor respective”. „În mod foarte concret, în următoarele zile, şefii noştri de stat-major, în coordonare cu NATO, în cadrul Coaliţei de Voinţă, se vor întruni pentru a construi acţiuni comune”, a declarat el la Copenhaga, după un summit al şefilor de stat şi de guvern.

„Este extrem de important să creştem presiunea asupra flotei-fantomă, fiindcă asta reduce clar capacitatea Rusiei de a-şi finanţa efortul de război în Ucraina, a evidenţiat preşedintele în deschiderea reuniunii la vârf a Comunităţii Politice Europene (CPE).

El a estimat volumul comerţului petrolier respectiv la „peste 30 de miliarde de euro” care intră în bugetul Rusiei, acoperind „30 până la 40% din efortul de război” al acesteia.

Printr-un număr mai mare de operaţiuni de control cum este cea desfăşurată de Franţa, poate fi „nimicit modelul economic, reţinând zile sau săptămâni întregi aceste nave şi obligându-le să se organizeze diferit”, le-a sugerat Macron partenerilor europeni.

Militari din comandourile infanteriei marine franceze au interceptat sâmbăta trecută un petrolier din flota-fantomă rusească în largul coastelor Franţei; comandantul navei va fi judecat pentru „refuz de a se conforma”, conform articolului 110 al convenţiei ONU de la Montego Bay, a arătat procuratura din Brest. Petrolierul, care naviga acum sub pavilionul Beninului şi cu numele Boracay, şi-a schimbat anterior de mai multe ori atributele respective şi se afla pe lista sancţiunilor europene.

