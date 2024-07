Preot catolic, promovat în Italia după un caz de pedofilie / Un român l-a denunțat în 2016, iar un an mai târziu s-a sinucis / Fapta s-a prescris, susțin superiorii preotului, iar el a urmat ședințe de psihoterapie

Don Perrello a fost acuzat în 2016 de un tânăr român, că a fost agresat sexual de către acesta, în urmă cu aproape 10 ani în urmă, atunci când el avea doar 13 ani.

Preotul a fost mutat atunci la o altă biserică după întreruperea procedurilor pentru infracțiunea de violență sexuală împotriva minorilor. Românul implicat în acest dosar și-a luat viața după ce a povestit totul, în 2017, scrie presa italiană.

În timpul percheziției la care a fost supus în 2016, părintelui Carmelo Perrello (53 de ani) din Bagnara Calabra, în provincia Reggio Calabria, i-a fost găsite materiale cu caracter sexual compromițător. Această percheziție a condus la un proces penal în care prelatul a fost acuzat de violență sexuală împotriva minorilor.

Cu toate acestea, deoarece trecuse prea mult timp de la faptele incriminate, acuzația a fost declarată prescrisă. Acum, don Perrello, care ocupase deja funcții de preot paroh, a fost promovat de arhiepiscopul diecezei de Reggio Calabria-Bova, Fortunato Morrone, care dorea ca el, în ciuda a toate cele petrecute, să conducă o parohie.

Totul a pornit de la plângerea unui tânăr român, care, în 2016, a povestit ce se întâmplase cu aproape zece ani înainte.

Între 2007 și 2008, tânărul, care pe atunci avea doar 13 ani, a fost abordat de preotul Don Carmelo Perrello. Un bărbat care, după cum ar reieși din documentele anchetei, ar fi fost în permanentă căutare de sex. Adesea contra cost. Uneori chiar și cu adulți. El s-a prezentat băiatului român sub numele de „Giuseppe”.

Îi dădea băiatului cadouri. Pantofi Nike, dar și sume de bani, 50 sau 100 de euro. Un obicei pe care, potrivit celor reconstituite de poliția poștală, Don Perrello îl avea și cu adulții. În chat-urile confiscate în timpul percheziției, anchetatorii au descoperit și o relație cu un tânăr adult. O relație, constând în sex oral și sex online, pe care a descoperit-o și prietena tânărului român. Relatarea ei, în lacrimi, în fața anchetatorilor, va arăta toată degradarea morală a acestor relații.

Relații consumate în interiorul mașinii prelatului. Băiatul român în vârstă de 13 ani, după cum se menționează în rechizitoriul pentru care Don Perrello va fi declarat prescris în 2019, ar fi practicat sex oral preotului, în schimbul unor beneficii financiare. Întâlnirea avea loc aproape întotdeauna în Piazza Garibaldi, iar apoi se muta în locuri retrase.

Don Perrello a fost salvat de la condamnare, datorită prescripției faptelor, scriu jurnaliștii italieni.

După ce a fost suspendat de arhiepiscopul pentru a calma haosul și controversele, Don Perrello a dispărut pentru câțiva ani. Se întoarce însă în Bagnara Calabra, orașul său de pe Costa Viola, renumit pentru pescuitul peștelui-spadă. Acolo și-a stabilit reședința la Biserica Rozariului.

Acolo, la Bagnara, părintele Perrello sărbătorește zilele acestea 25 de ani de preoție, după ce a fost hirotonit preot pe 26 iunie 1999. Chiar la Biserica Rozariului din Bagnara, el și-a invitat frații la sărbătoare: „Recunoscător Domnului pentru darul preoției la 25 de ani de la hirotonirea mea, vă invit să-i mulțumiți Domnului împreună cu mine în timpul celebrării euharistice”, se arată în pliantul transmis apropiaților.

Dar în aceste zile, părintele Perrello nu ar avea doar acest lucru de sărbătorit și celebrat. Recent, pe 24 iunie anul trecut, arhiepiscopul de Reggio Calabria-Bova, Fortunato Morrone, l-a numit administrator parohial al parohiei S. Maria del Buon Consiglio din Concessa di Reggio Calabria, cu efect de la 1 iulie, în acest an, preferându-l, potrivit informațiilor jurnaliștilor italieni, unui diacon, angajat de ani buni în misiuni umanitare.

Reprezentantul organismului italian pentru protecția copilului al regiunii Calabria, Antonio Marziale, a vorbit, de asemenea, despre acest subiect: „Dacă Papa este la curent cu ceea ce se întâmplă în parohii, atunci sunt extrem de dezamăgit. Dar, dacă Papa nu este informat, sunt dezamăgit de cei care ar trebui să-l informeze și nu o fac”, spune oficialul.

Episcopul Morrone susține că preotul are toate calitățile pentru noua numire, iar acesta ar fi urmat cursuri de psihoterapie.

„Dieceza a considerat oportun ca, pentru o perioadă de doi ani, să îl sprijine și să îl aibă pe preotul menționat mai sus însoțit de un specialist psihoterapeut, extern Bisericii, și de doi frați. La sfârșitul acestui proces, s-a considerat în mod obiectiv că i se poate încredința această sarcină. În decursul anilor, nu au apărut elemente care să pună la îndoială aptitudinea părintelui Parrello, prin urmare, în conformitate cu codul de drept canonic, s-a considerat că este posibil să se redea încrederea în prezbiter și seninătatea întregii comunități ecleziale”, a precizat episcopul.