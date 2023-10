Premiul Nobel pentru Literatură 2023: scriitorul norvegian Jon Fosse

Premiul Nobel pentru Literatură a fost atribuit joi scriitorului norvegian Jon Fosse, pentru opera sa „sa inovatoare care dă glas celor nespuse”

The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2023