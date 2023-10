Premiul Nobel pentru Fizică: Pierre Agostini (Franța), Anne L’Huillier (Franța/Suedia) și Ferenc Krausz (Ungaria/Austria) / Este al doilea cercetător ungar laureat în acest an, după Nobelul pentru Medicină

Premiul Nobel pentru Fizică pe anul 2023 a fost acordat marți unui trio format din Pierre Agostini (Franța), Ferenc Krausz (Ungaria/Austria) și Anne L’Huillier (Franța/Suedia) pentru activitatea lor privind mișcarea electronilor în interiorul atomilor și moleculelor, transmite agenția AFP.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2023