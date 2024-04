Premiile Oscar 2025: Zece filme care ar putea câștiga anul viitor – BBC

De la Gladiator 2 și Nosferatu până la Furiosa: A Mad Max Saga, acestea sunt filmele care, potrivit BBC Culture, vor avea mari victorii la Premiile Academiei de anul viitor.

Kinds of Kindness

Yorgos Lanthimos este unul dintre cei mai inspirați regizori care lucrează în prezent și, de asemenea, un magnet pentru Oscaruri. Continuarea sa după „Poor Things” – care a obținut nominalizări pentru cel mai bun film, regizor și scenariu adaptat, alături de câștigarea premiului pentru cea mai bună actriță de către Emma Stone – este în mod tipic neobișnuită, o antologie de trei povești contemporane asemănătoare unor fabule. Detaliile au fost păstrate în secret până acum, dar fragmente de comedie întunecată din trailer o includ pe Stone intrând într-o parcare de motel într-o mașină mov, pe Willem Dafoe cu un aer morocănos și pe Margaret Qualley pălmuindu-l pe Jesse Plemons, ceea ce îl face deja unul dintre cele mai intrigante proiecte ale anului. Având în vedere victoria Oliviei Colman pentru cea mai bună actriță pentru The Favourite (2018), orice nou film al lui Lanthimos ajunge aproape automat pe o potențială listă de Oscaruri, iar acesta – despre care se zvonește că va avea premiera la Cannes – ar putea fi suficient de bun pentru a depăși improbabilitatea ca un film triptic să se impună la premii. (CJ)

Va fi lansat pe 21 iunie în SUA

Moana 2

Moana este unul dintre cele mai îndrăgite desene animate Disney – atât de mult încât se lucrează deja la un remake live-action, în care joacă majoritatea actorilor care au făcut parte din distribuția vocală originală. Dacă acest lucru nu ar fi fost de ajuns, o continuare animată va fi lansată în noiembrie, ceea ce reprezintă exact momentul potrivit pentru a atrage atenția votanților Academiei. Ar putea Moana 2 să ia Oscarul pentru cel mai bun film de animație? Niciun desen animat Disney nu a fost nominalizat la această categorie, nici anul acesta, nici anul trecut, așa că șefii companiei trebuie să se roage la semizeul Maui (Dwayne Johnson) ca Moana (Auli’i Cravalho), iubitoare de ocean, să poată schimba situația. (NB)

Lansare globală începând din 27 noiembrie

Gladiator 2

Într-un an plin de sequel-uri, întoarcerea lui Ridley Scott la Colosseum în continuarea filmului său câștigător al premiului pentru cel mai bun film în 2000 este deja unul dintre cele mai comentate. Distribuția este o parte importantă a acestei anticipări. Paul Mescal, cunoscut pentru roluri emoționante în drame precum Aftersun și All of Us Strangers, ia în mână o sabie și își pune sandale în rolul lui Lucius Verus, care în Gladiatorul original era un copil destul de impresionat de Maximus, jucat de Russell Crowe. Pedro Pascal și Denzel Washington joacă, de asemenea, alături de doi actori care se întorc din filmul original, Connie Nielsen în rolul mamei lui Lucius și Derek Jacobi în rolul unui senator. Scott, ale cărui filme includ Blade Runner și Thelma și Louise, a avut parte de o primire oscilantă pentru filmele sale istorice recente, The Last Duel (2021) și Napoleon (2023), dar aici se află pe un teren solid. „Știți, încă nu am primit un Oscar”, a declarat Scott pentru The New Yorker anul trecut. „Dacă voi primi vreodată unul, voi spune: «Era și timpul!»”.

Lansare pe 22 noiembrie

Queer

Luca Guadagnino este cunoscut pentru romanul său de dragoste gay, Call Me By Your Name, care a câștigat un Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat în 2018. Noul film al regizorului italian, Challengers, va fi lansat în aprilie și va fi urmat, în cursul acestui an, de Queer, o adaptare a romanului lui William S. Burroughs. Daniel Craig va juca rolul unui american care fuge din New Orleans în Mexico City după o captură de droguri în anii ’50 și devine obsedat de un fost militar al Marinei americane, interpretat de Drew Starkey. O reamintire așteptată a faptului că Craig este mai mult decât James Bond și Benoit Blanc, și ar putea să-l pună în cursa pentru un Oscar pentru cel mai bun actor. (NB)

Data de lansare urmează să fie anunțată

Nosferatu

Nu este un film tipic de Crăciun, dar este sincronizat pentru sezonul premiilor. Robert Eggers, a cărui descoperire a fost în filmul înfiorător The Witch (2016), urmat de The Lighthouse (2019), un dans psihologic sinistru între Willem Dafoe și Robert Pattinson, se ocupă acum de marele Nosferatu. Bill Skarsgård îl interpretează pe contele vampir Orlok. Lily-Rose Depp o interpretează pe Ellen Hutter, femeia de care este obsedat, iar Nicholas Hoult este soțul ei, într-o distribuție din care mai fac parte Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin și mereu ocupatul Dafoe. Filmul de epocă are ecouri ale clasicului din 1922 al lui FW Murnau cu Max Schreck și ale strălucitului remake din 1979 al lui Werner Herzog cu Klaus Kinski. Dar Eggers va aduce cu siguranță viziunea sa îndrăzneață obișnuită, imaginile uimitoare și tonul înfiorător. După cum a declarat el pentru revista Empire, „Nu a mai existat de mult timp un film gotic oldschool care să fie cu adevărat înfricoșător”. Și tocmai la timp pentru sărbători.

Lansare pe 25 decembrie

Blitz

Cel de-al cincilea lungmetraj al lui Steve McQueen este Blitz, o relatare a vieții clasei muncitoare londoneze în timpul bombardamentelor Luftwaffe din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Votanții Academiei susțin deseori dramele istorice de mare greutate, inclusiv 12 Years a Slave al lui McQueen, care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film în 2014. În plus, un film despre supraviețuirea într-un oraș devastat de război este, din păcate, deosebit de rezonant în acest moment. Țineți cont de o distribuție care include actori consacrați precum Saoirse Ronan, Harris Dickinson, Stephen Graham și Kathy Burke, iar Blitz începe să arate ca un concurent serios pentru cel mai bun film.

Data de lansare urmează să fie anunțată

The Piano Lesson

Denzel Washington și-a propus ca misiune să aducă pe ecran toate cele 10 piese din aclamatul American Century Cycle al regretatului August Wilson. Fences (2016), în care a jucat și pe care l-a regizat, a mers destul de bine, obținând patru nominalizări la Oscar, Viola Davis câștigând un premiu pentru actriță în rol secundar. The Piano Lesson, a cărei acțiune se petrece în Pittsburgh în 1936, este cu adevărat o afacere de familie. Denzel este producător, fiul său, Malcolm Washington, regizează primul său lungmetraj, iar fiul său, John David Washington (Tenet), joacă rolul lui Boy Willie Charles, care este gata să vândă pianul primit moștenire, cu sculpturi realizate de străbunicul său înrobit. Samuel L Jackson îl interpretează pe unchiul său, iar Danielle Deadwyler (Till) pe sora sa. Rolurile lor, pregătite pentru Oscar, ar trebui să se ridice la înălțime datorită operei pătrunzătoare din punct de vedere emoțional a lui Wilson, cu temele sale puternice despre rasă, moștenire și familie.

Data de lansare urmează să fie anunțată

Furiosa: O saga Mad Max

Mad Max: Fury Road a fost cel de-al patrulea film mult întârziat dintr-o serie de acțiune științifico-fantastică – și nici măcar nu l-a avut ca protagonist pe Mel Gibson, actorul care a jucat rolul principal în cele trei filme anterioare. Nu era o perspectivă promițătoare. Dar, în 2016, extravaganța post-apocaliptică cu curse de mașini a lui George Miller a fost nominalizată la 10 premii Oscar, inclusiv la cel mai bun film, și a câștigat șase dintre ele. Acum, scenaristul și regizorul în vârstă de 79 de ani a realizat un prequel pentru Fury Road, cu Anya Taylor-Joy preluând rolul lui Charlize Theron în locul lui Furiosa. Cu siguranță va pleca cu nominalizări la Oscar în câteva dintre categoriile tehnice, cel puțin.

Lansare globală din 22 mai

Klara and the Sun

Romanul din 2021 al laureatului Premiului Nobel Kazuo Ishiguro (The Remains of the Day) este sursa acestui film cu Jenna Ortega (Wednesday) în rolul lui Klara, prietenul robot al lui Josie (Mia Tharia), o adolescentă bolnavă. Amy Adams joacă, de asemenea, rolul mamei lui Josie, care a cumpărat-o pe Klara pentru a alina singurătatea fetei, iar Natasha Lyonne este vânzătoarea care îi vinde robotul realist. Proiectul este un salt ambițios pentru regizorul Taika Waititi, ale cărui filme includ Jojo Rabbit și două filme Thor, și scenaristul Dahvi Waller, care a creat serialul Mrs America și a scris pentru Mad Men. Dar dacă filmul captează tonul frumos al romanului, în care Klara ar putea fi mai umană și mai empatică decât majoritatea oamenilor din jurul ei, filmul ar putea fi o frângere de inimă elegantă și inspirată, care ar putea chiar să pună într-o lumină bună inteligența artificială.

Data de lansare urmează să fie anunțată

Joker: Folie à Deux

Da, este o continuare a unui film despre dușmanul de moarte al lui Batman, dar Jokerul lui Todd Phillips a dat peste cap filmul cu supereroi în 2019. O dramă tragică, inspirată din thrillerele urbane curajoase despre crime din anii 1970, a luat premiul cel mare la Festivalul de Film de la Veneția și a continuat să câștige două premii Oscar, inclusiv premiul pentru cel mai bun actor pentru Joaquin Phoenix. Se pare că continuarea este un musical cu Lady Gaga în rolul lui Harley Quinn, partenera lui Joker. Acest lucru îl face favorit pentru premiile Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră și cel mai bun cântec original – și, dacă ne luăm după primul film, pentru multe altele.

Lansare globală din 3 octombrie