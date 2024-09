Premiile Emmy 2024: De ce a fost cenzurat Jeremy Allen White din „The Bear” în timpul discursului său

O scurtă parte din discursul lui Jeremy Allen White a fost cenzurată în seara zilei de duminică, 15 septembrie, în timpul decernării Premiilor Emmy 2024. Postul american ABC a tăiat pentru scurt timp sunetul în timpul discursului starului din „The Bear”, care a urcat pe scena Teatrului Peacock din Los Angeles pentru a primi premiul pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie, potrivit BFM TV.

Actorul american în vârstă de 33 de ani și-a început discursul mulțumindu-le lui Christopher Storer și Joanna Calo, creatorii serialului:

„Chris și Joe, vă mulțumesc că m-ați ales. Sunt atât de, atât de norocos. Sunt atât de recunoscător.” El a continuat mulțumind restului distribuției serialului: ”Îmi place să lucrez cu voi și vreau să fim prezenți în viața tuturor pentru totdeauna.” Atunci sunetul s-a întrerupt pentru o scurtă secundă: când s-a reluat, telespectatorii au putut auzi sala râzând în timp ce Jeremy Allen White își continua discursul.

Scurtă blasfemie

A existat o întârziere de câteva secunde între ceremonie și difuzarea sa în direct la televiziune, tocmai pentru a avea timp să se ia măsuri în cazul în care se întâmpla ceva pe scenă care nu putea fi transmis.

Potrivit site-ului IndieWire, al cărui reporter se afla în sală pentru a urmări ceremonia, un simplu „Jesus Christ” rostit de Jeremy Allen White a fost cauza întreruperii sunetului.

Jeremy Allen White’s acceptance speech for his second Emmy win.

