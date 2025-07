Se anunță divorțul anului în sport: LeBron James va pleca de la Los Angeles Lakers, transmite ESPN

Aventura starului LeBron James la Los Angeles Lakers se apropie de final, transmit sursele ESPN. Baschetbalistul în vârstă de 40 de ani are actele „de divorț” în față, lipsind doar semnătura numărului 23.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Sursa citată spune că LeBron a pierdut din putere la Lakers după venirea unui alt star, Luka Doncic. James se află tot mai aproape de o plecare din Los Angeles, lucru care s-ar putea produce înainte de primăvara lui 2026.

„S-a ajuns în punctul în care în cuplu cei doi au ajuns nici măcar să nu-și mai vorbească”, menționează Marca, citând ESPN.

Lakers nu i-a cerut părerea lui James atunci când l-a transferat pe Luka Doncic, acesta fiind unul dintre cele mai importante transferuri din istoria NBA.

Până la un punct, nicio hârtie din birourile celor de la Lakers nu s-a mișcat fără ca LeBron să știe acest lucru.

ESPN spune că Doncic este noul „șef”, deciziile fiind luate cu acordul acestuia.

Sursa menționantă spune că mutarea se va face cel târziu până în primăvara anului viitor.

Contractul lui James cu Lakers s-a prelungit automat cu un an de zile, iar starul primește 52,6 milioane de dolari pe stagiune.

Pe 30 decembrie, Lebron va împlini 41 de ani, iar Lakers nu mai vede în el o soluție pentru echipă.

Dacă va decide să mai joace, James va putea semna vara viitoare din postura de jucător liber de contract.

„Ne pregătim pentru viitor. Vrem să evaluăm ce este mai bine pentru LeBron în această etapă a vieții și carierei sale. Vrea să profite la maximum de fiecare sezon care i-a mai rămas” – Rich Paul, agentul lui LeBron James.

ESPN vorbește despre planurile celor de la Lakers de a da totul în perioada de transferuri din 2027, numele visate fiind cele ale lui Nikola Jokic și Giannis Antetokounmpo.

De-a lungul carierei, James a jucat la echipele Cleveland Cavaliers (2003-2010 / 2014-2018), Miami Heat (2010-2014) și Los Angeles Lakers (2018 – prezent).

LeBron are patru titluri de campion al NBA în CV: 2012, 2013, 2016 și 2020.

DEVELOPING: Four teams have contacted Rich Paul in an attempt to trade for LeBron James, per @mcten .

LeBron James declined to hop on the ESPN broadcast to talk about his situation with the Los Angeles Lakers:

“I ain’t got nothing to talk about.”

Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/6vRdy5cFrW

— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) July 13, 2025