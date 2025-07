Aniversare – 40 de ani de la legendarul festival umanitar Live Aid, desfășurat simultan în SUA și Marea Britanie, care a reunit toate trupele de top din Europa și SUA

Pe 13 iulie se marchează 40 de ani de la legendarul festival umanitar Live Aid unde a cântat Freedie Mercury, Madonna, Mick Jagger, Elton John și alte zeci de trupe pop-rock, scrie publicația Zilesinopti.ro.

Urmărite în direct de 1,9 miliarde de oameni, în 150 de țări, concertele ce au pus în mișcare toată lumea bună a muzicii pop-rock de ambele părți ale Atlanticului au fost create de Bob Geldof și Midget Ure cu scopul de a strânge fonduri pentru ajutorarea oamenilor din Etiopia ce sufereau în urma foametei din perioada 1983-1985, lui Phil și celor de la Queen alăturându-li-se Status Quo, Sade, Sting, Paul Young, U2, Dire Straits, The Who, Elton John și Paul McCartney la Londra și Black Sabbath, Judas Priest, The Beach Boys, Santana, Madonna, Mick Jagger și Bob Dylan în Philadelphia.

„Este ora 12:00 în Londra, ora 7:00 în Philadelphia, iar în întreaga lume este timpul pentru Live Aid.”

Așa a spus vocea prezentatorului Richard Skinner, scrie BBC, când a dat startul unui eveniment muzical live de 16 ore care avea să rămână în istorie și să strângă aproximativ 150 de milioane de lire sterline pentru caritate.

Anunțat ca „Global Jukebox” și descris ulterior ca „Cel mai mare spectacol de pe Pământ”, Live Aid a avut loc sâmbătă, 13 iulie 1985, pe stadionul Wembley din Londra și pe stadionul John F. Kennedy din Philadelphia. Cu o audiență televizată globală estimată la 1,9 miliarde de telespectatori și un total combinat de peste 160.000 de fani prezenți la cele două locații, acesta rămâne un moment de referință al anilor 1980, unul despre care toată lumea poate spune unde se afla când s-a întâmplat.

Conceput de Bob Geldof în urma succesului uriaș al piesei Band Aid „Do They Know It’s Christmas?” și după propria sa vizită în Etiopia, scopul era de a strânge mai mulți bani pentru cei afectați de foametea care continua.

Status Quo a fost prima trupă care a urcat pe scenă, încântând publicul cu o interpretare a piesei cu titlul potrivit „Rockin’ All Over The World”. Printre vedetele care au participat la concert s-au numărat Paul McCartney, David Bowie, Madonna, Mick Jagger, Patti LaBelle, Spandau Ballet, Duran Duran, Sade, Billy Ocean, Tina Turner, U2 și mulți alții, iar prințul și prințesa de Wales de atunci, Charles și Diana, au fost prezenți la concertul de la Wembley.

În plus, în cadrul concertului din Statele Unite, Led Zeppelin s-au reunit pentru prima oară după moartea bateristului John Bonham, din 1980, deși chitara dezacordată a lui Page și vocea răgușită a lui Plant au cam scandalizat fanii și au transformat concertul în „cea mai proastă reuniune din istorie”, potrivit sursei citate.