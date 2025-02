Premierul Marcel Ciolacu anunță ”cea mai mare reducere a cheltuielilor din istoria guvernului”: dispar 1.800 de posturi / Nu ne atingem de cota unică și TVA

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi în debutul ședinței de guvern ”cea mai mare reducere a cheltuielilor din istoria guvernului”. El a spus că elimină 1.800 de posturi din cele 32 de instituții aflate în subordinea guvernului. Premierul a mai spus că ”nu ne atingem de cota unică și TVA”.

Declarațiile integrale ale lui Marcel Ciolacu:

• Așa cum am promis public, demarăm cea mai mare reducere a cheltuielilor de funcționare din istoria Guvernului României. Eliminăm 1800 de posturi de funcționari publici și contractuali din cele 32 de instituții aflate în subordine și coordonare. Desființăm și comasăm autorități și instituții, reducem numărul de angajați și tăiem funcții de demnitari. În total, vorbim de o scădere masivă a posturilor, cu 13,5%. Cred că este un semnal concret așteptat de opinia publică și, în special de mediul de afaceri.

• Continuăm și în acest an să sprijinim agricultorii, inclusiv prin subvenția pentru motorina utilizată în agricultură. Creștem valoarea subvenției de la 2,07 la 2,21 lei pe litru. În total, 500 de milioane de lei vor ajunge la fermieri sub această formă de ajutor.

• De asemenea, susținem fermierii, crescătorii de oi și de capre, cu un sprijin financiar de aproape 50 de milioane de euro. Banii ajung la fermieri până la 30 aprilie compensând pierderile cauzate de seceta de anul trecut.

• Oferim și în 2025 bilete de tratament balnear pentru pensionarii din sistemul public. Sunt 130.000 de bilete asigurate prin Casa Națională de Pensii, în valoare de 400 de milioane de lei.

• Am stabilit ieri, cu Consiliul Investitorilor Străini, să lucrăm împreună ca să identificăm măsurile cele mai bune pentru economia țării. Nu ne atingem de cota unică și de TVA, avem încredere în potențialul nostru de creștere economică. Ieri un gigant grup german cu active de peste 15 miliarde euro a anunțat că intră în România. Asta arată încredere în economia noastră!

• În final, o reacție pe cel mai important subiect mondial, negocierile pentru pace în Ucraina. Pentru mine și cred că pentru majoritatea românilor, importante nu sunt declarațiile dure de moment ale liderilor lumii, ci ținta finală, o pace justă și durabilă în Ucraina. Și se poate ajunge la pace doar cu ajutorul partenerului strategic american! Pacea va aduce prețuri mai mici la energie și gaze, plus o revenire economică în toată Europa. Este vital apoi să participăm la reconstrucția Ucrainei. Este un proiect de peste 500 miliarde de Euro din care firmele noastre trebuie să câștige cât mai mult