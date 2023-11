Premierul Ciolacu: Dacă se rupe coaliția eu îmi depun mandatul. Rareș Bogdan vrea să-și acopere greșeala că s-a dus la piață cu un ceas de 30.000 de euro și iese la tv să dinamiteze coaliția. E chiar un mitocan

Premierul Marcel Ciolacu anunță că nu se rupe nicio coaliție, așa cum prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a lăsat să se înțeleagă. „Nu se rupe nicio coaliție. Nu cade niciun guvern”, a spus Ciolacu, adăugând că e pregătit să-și depună mandatul de premier dacă s-ar întâmpla așa ceva.

„Dacă se rupe, înseamnă că acest proiect politic pe care l-am acceptat și eu și l-au acceptat și colegii mei într-un moment dificil al României, printr-o discuție bărbătească între mine și Ciucă, dacă cineva iese, eu îmi depun mandatul la Cotroceni (…) categoric demisionez”, a spus Marcel Ciolacu în emisiune la Antena3.

El a lansat un atac dur la adresa prim-vicepreședintelui PNL Rareș Bogdan, acuzându-l de mitocănie pentru că lansează minciuni și declarații neadevărate la televizor, pentru a acoperi scandalul ceasului de 30.000 de euro. Reamintim că Rareș Bogdan a fost ironizat în weekend, în presă, după ce au apărut imagini cu el într-o piață din Sălaj, purtând un ceas evaluat la 30.000 de euro. Pentru că marți au avut loc dezbateri în Senat pe noua lege a pensiilor, Rareș Bogdan a ieșit în emisiune la Digitv, spunând că nu există suport financiar pentru majorarea pensiilor, acuzând PSD-ul că nu e un partener loial. Mai mult, eurodeputatul PNL a spus că pur si simplu nu mai suportă PSD și că dacă ar fi după el mâine ar ieși de la guvernare.

Premierul Ciolacu critică afirmațiile lui Rareș Bogdan, subliniind că acesta n-a scos niciun cuvânt pe parcursul întâlnirii din coaliție, când s-au dezbătut toate problemele guvernamentale, inclusiv legea pensiilor. Ciolacu l-a făcut mitocan pe Rareș Bogdan.

„Noi am stat în ședința de coaliție, luni, timp de 5 ore și am luat mai multe problem guvernamentale în discuție.

Atâta timp cât cinci ore n-ai comentat nimic, dimpotrivă ți-ai luat informații cum e normal să faci, apoi câteva ore mai târziu ieși în spațiul public încercând sa scapi de gest nefericit…Că ai mers la piața cu un ceas de 30.000 de euro… În loc sa iasă și să explice: am primit ceasul cadou, mă întreține soția, mi-a dat ceasul socrul meu la nuntă, el iese să dinamiteze coaliția? Dacă crezi că astfel poți acoperi știrea despre tine înseamnă nu că ești prost, că Rareș Bogdan nu e prost, dar înseamnă că ești iresponsabil, nu, ești chiar un mitocan pentru că stai cu mine la masă și apoi ieși la televizor și spui că tu i-ai atras atenția lui Iohannis că PSD fură”, s-a revoltat Ciolacu.

Premierul a adăugat că nu vrea să fie pus în situația de a le reaminti liberalilor în ce situație a găsit România când a hotărât cu Nicolae Ciucă formarea coaliției, „cu miliarde cheltuite pe vaccinuri, cu bani furați pin pandemia când noi stăteam în casă”.

„Discutăm de o construcție politica, dacă unul dintre partenerii din coaliție iese, e normal ca eu să duc mandatul la Cotroceni. Și ne ducem în fața românilor cu alegeri anticipate. Păi e normal să ieși la tv să vrei sa îți acoperi o greșeală personală atacând coaliția? Astea sunt subiecte? Recesiunea, războaiele, acestea sunt subiecte! Când ai astfel de probleme, ieși la tv să vorbești de asemenea fandoseli?”, a mai comentat Ciolacu subliniind că va discuta cu Nicolae Ciucă să instituie o disciplină în privința modului în care se vor derula întâlnirile din coaliție. „Nu e normal ca după ce stăm să discutăm și ne punem de acord unii să ieșim la tv și să spunem altceva”, a adăugat premierul.