Premierul Bolojan s-a deplasat la Blaj, pentru a se reculege în fața sicriului Preafericitului Cardinal Lucian Mureșan

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, s-a recules, astăzi, în fața sicriului Preafericitului Cardinal Lucian Mureșan, depus la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Preasfânta Treime” din Blaj.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns la sfârșitul Sfintei Liturghii, care a început sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 12:00, scrie Alba24.ro. La funeralii care vor avea loc luni, 29 septembrie, şi-a anunţat prezenţa preşedintele Nicuşor Dan

Mesajul premierului Boloajn, la trecerea la cele veșnice a Preafericitului Cardinal Lucian Mureșan:

„Am aflat cu tristețe vestea trecerii la cele veșnice a Cardinalului Lucian Mureșan, conducător al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Viața sa a fost una de luptă și de credință, un drum care a trecut prin persecuții, munca forțată și ani de pastorație în clandestinitate, pentru ca apoi să devină episcop, cardinal și să fie gazdă a Papei Francisc la Blaj, într-un moment istoric pentru România. A fost un exemplu de curaj și statornicie, dar și un simbol al rezistenței Bisericii Greco-Catolice și al renașterii ei după 1990. Transmit condoleanțe comunității greco-catolice și tuturor celor care l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”