G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Premierul Bolojan s-a deplasat la Blaj, pentru a se reculege în fața…

Bolojan, sicriu preafericitului Cardinal Lucian Mureșan
sursa foto: Facebook

Premierul Bolojan s-a deplasat la Blaj, pentru a se reculege în fața sicriului Preafericitului Cardinal Lucian Mureșan

Articole27 Sep 0 comentarii

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, s-a recules, astăzi, în fața sicriului Preafericitului Cardinal Lucian Mureșan, depus la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Preasfânta Treime” din Blaj.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns la sfârșitul Sfintei Liturghii, care a început sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 12:00, scrie Alba24.ro. La funeralii care vor avea loc luni, 29 septembrie, şi-a anunţat prezenţa preşedintele Nicuşor Dan

Mesajul premierului Boloajn, la trecerea la cele veșnice a Preafericitului Cardinal Lucian Mureșan:

„Am aflat cu tristețe vestea trecerii la cele veșnice a Cardinalului Lucian Mureșan, conducător al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Viața sa a fost una de luptă și de credință, un drum care a trecut prin persecuții, munca forțată și ani de pastorație în clandestinitate, pentru ca apoi să devină episcop, cardinal și să fie gazdă a Papei Francisc la Blaj, într-un moment istoric pentru România. A fost un exemplu de curaj și statornicie, dar și un simbol al rezistenței Bisericii Greco-Catolice și al renașterii ei după 1990. Transmit condoleanțe comunității greco-catolice și tuturor celor care l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.