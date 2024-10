VIDEO Premieră în NBA: tatăl LeBron și fiul Bronny James, împreună pe teren la un meci din sezonul regulat

LeBron James şi fiul său Bronny au devenit primul duo tată-fiu care joacă împreună într-un meci din sezonul regulat al NBA, marţi, când echipa lor, Los Angeles Lakers, a întâlnit Minnesota Timberwolves în deschiderea sezonului, transmite News.ro. Publicul a explodat când Bronny, în vârstă de 20 de ani, a intrat în joc şi s-a alăturat lui LeBron, când Lakers conducea cu 51-35. LA Lakers a câştigat meciul cu 110-103.

Niciun duo tată-fiu nu a mai jucat vreodată în acelaşi sezon NBA, cu atât mai puţin în aceeaşi echipă. Cei doi au apărut împreună în timpul unui meci de pre-sezon la începutul acestei luni.

Lebron, în vârstă de 39 de ani, a declarat de mult timp că unul dintre obiectivele sale rămase în baschet este să joace alături de fiul său, sportiv care a fost selectat cu a 55-a alegere la NBA Draft în iunie, după un sezon la University of Southern California.

Lebron, cel mai bun marcator din toate timpurile din NBA, de patru ori campion şi de trei ori medaliat cu aur la Jocurile Olimpice, a intrat în cel de-al 22-lea sezon din NBA şi încă nu a spus când intenţionează să pună punct carierei sale.

Bronny, la rândul său, caută să-şi facă un nume în liga în care a crescut, cu un tată care a jucat şi pentru Cleveland Cavaliers şi Miami Heat.

LeBron James.

Bronny James.

The first father-son duo to play together in the NBA! pic.twitter.com/naadFLoPmh

— NBA (@NBA) October 23, 2024