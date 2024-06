Premieră în istoria NBA. Fiul lui LeBron James, selectat de LA Lakers, unde joacă și tatăl său

Fiul lui LeBron James, Bronny, a fost selectat, joi, de Los Angeles Lakers pe locul 55 în runda a doua a draftului din NBA. Prin urmare, tatăl, 39 de ani, şi fiul, 19 ani, sunt aşteptaţi să joace împreună la echipa din Los Angeles în sezonul viitor, o premieră în istoria NBA, transmite News.ro.

Selecţionat pe locul 55 într-un draft care a inclus 58 de opţiuni, fundaşul de 1,86 m, care va împlini 20 de ani în octombrie, a anunţat în urmă cu câteva zile că „vrea să îşi facă propriul nume” în NBA.

Sosirea lui Bronny la Lakers vine în contextul în care LeBron are timp până sâmbătă să activeze ultimul an al contractului său opţional de 51 de milioane de dolari (47,6 milioane de euro) cu Lakers.

În caz contrar, el ar deveni jucător liber şi ar putea alege să se alăture uneia dintre cele 30 de francize din NBA.



With the 55th pick, the Lakers select Bronny James. pic.twitter.com/QseLtHp4tx

— Los Angeles Lakers (@Lakers) June 27, 2024