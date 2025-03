Prefectul de Timiş a dispus un control în liceele cu clase de seral / Absenteismul variază între 92,10% şi 100%

Prefectul de Timiş, Mihai Ritivoiu, a declarat, marţi, că un control inopinat al inspectorilor şcolari, la solicitarea sa, a arătat că absenteismul în liceele din judeţ care au clase cu program în regim de seral a variat între 92,10% şi 100%.

Reprezentantul Guvernului în judeţ a catalogat situaţia ca fiind dezastruoasă, transmite Agerpres.

Mihai Ritivoiu a cerut controale lunare inopinate, iar dacă rata de absenţă va fi mai mare de 40%, va solicita Inspectoratului Şcolar să nu mai aprobe clase de seral la respectiva instituţie de învăţământ pentru anul următor.

„Că România este o ţară a formelor fără fond, se ştie. Ce am descoperit, însă, ca urmare a unui control pe care l-am solicitat Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Timiş mă face să mă iau cu mâinile de cap. Învăţământul seral este o soluţie pentru o anumită categorie de persoane care doresc să se specializeze într-un domeniu şi nu dispun de timpul necesar, probabil pentru că muncesc la orele la care alţii sunt la şcoală. E lăudabilă dorinţa lor de perfecţionare, cu atât mai mult cu cât România şi-a distrus sistemul de şcoli de meserii după Revoluţie şi are mare nevoie de forţă calificată de muncă. Ce se întâmplă, în schimb, la învăţământul seral depăşeşte cele mai negre aşteptări. Din 2.418 de elevi înscrişi în 115 clase la 18 licee au fost absenţi 2.227. Adică 92,10% din elevi nu erau la cursuri. Mai grav este că din cele 18 licee, la şase dintre ele prezenţa era zero, la altele nouă prezenţa era sub 10%. Un singur liceu avea o prezenţă mai acătării (şi ea extrem de redusă), de 65%, la Liceul Tehnologic Valeriu Branişte din Lugoj. În rest, dezastru”, detaliază Mihai Ritivoiu, într-o informare de presă.

Prefectul de Timiş subliniază că nu va tolera continuarea acestei practici şi a cerut controale lunare, ad-hoc, la toate instituţiile.

„Voi spune eu când are loc controlul, exact în ziua respectivă, să nu fie suspiciuni sau aranjamente. Dacă rata de absenţă va fi mai mare de 40%, am să solicit Inspectoratului Şcolar să nu mai aprobe clase de seral la respectiva instituţie de învăţământ pentru anul următor. Problema este, de fapt, naţională, şi sper ca la nivelul Ministerului Educaţiei să se ia măsuri drastice. Pierdem o grămadă de bani cu salariile unor profesori care nu au niciun elev. Mai grav, cum ne putem baza pe meseriaşii formaţi de aceste licee? Ce expertiză profesională au ei? Cum pot ei să îşi exercite profesia în baza unei diplome pe care o vor obţine efectiv pe blat? Ce calitate a serviciilor pot oferi? La ce riscuri ne supunem noi toţi dacă ne lucrează aşa meseriaşi? Ce profesori sunt aceia care, confruntându-se cu o prezenţă de 0%, continuă să vină liniştiţi la serviciu fără să facă nimic? Timpul trece, leafa merge? Ce directori de şcoală sunt cei care tolerează această ruşine a educaţiei naţionale?”, detaliază prefectul.

Mihai Ritivoiu spune că se va ocupa personal de subiect, la nivel de judeţ, dar speră ca problema să fie abordată la nivel naţional.

„Tot nu ştim de unde să mai cârpim bugetul. Pentru că pierdem o grămadă de bani şi continuăm să diluăm competenţele şi aşa tot mai reduse ale economiei româneşti. Ne minţim singuri pe bani grei şi după aceea ne mirăm de ce n-avem noroc în viaţă”, încheie prefectul de Timiş.