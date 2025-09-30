Prefectul de Dâmbovița cere măsuri ca elevii să nu mai poată primi la şcoală colete aduse de firme de curierat

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Prefectul de Dâmboviţa, Marian Tănase, a cerut, marţi, la şedinţa Colegiului prefectural, luarea de măsuri astfel încât elevii să nu mai poată primi la şcoală colete aduse de firme de curierat, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Mă preocupă, şi acum sunt prezenţi şi comandanţii de la Poliţie şi Jandarmerie, mă preocupă cum să găsim o modalitate de a restricţiona pe cât putem livrarea de colete la şcoală de către firmele de curierat. Vreau să facem ceva. Mă preocupă din postura faptului că am stat în faţa şcolii, am văzut că se livrează. Deja a devenit o obişnuinţă, coletele să ajungă la şcoală, la copii. Eu cred că este un punct extrem de sensibil şi trebuie să ne aplecăm spre el, pentru că o spun cu toată sinceritatea: niciodată nu ştim de ce au optat copiii să le fie livrate coletele la şcoală. Există presupunerea să fie şi varianta în care nu-i nimeni acasă, s-a agreat cu părinţii să fie aşa, dar există şi varianta, şi o spun tot la fel direct, ca unii dintre ei să se ascundă de părinţi şi aceste colete să ajungă livrate la şcoală direct, fix din acest motiv”, a spus prefectul Marian Tănase.

Acesta spune că trebuie respectate regulamentele din şcoli, să nu pătrundă persoane străine în interiorul unităţilor de învăţământ şi nici elevii să nu iasă din curţile şcolilor în timpul orelor.

„Mă interesează cum gestionăm intrarea livratorilor în şcoală şi ieşirea copiilor, în acelaşi timp. Pentru că ori intră livratorul, ori ies copiii şi iau coletul de la poartă. Şi pe mine m-a interesat să avem cât de cât control. Al doilea aspect, un lucru pe care putem să îl gestionăm de mâine, dacă vrem. E vorba de paznicii de la şcoală, care primesc colete în numele copiilor. Şi acolo e clar. Paznicii n-au ce să caute în subiectul primirii coletelor pentru nimeni, la poartă, în timpul orelor”, a mai spus prefectul de Dâmboviţa.

Acesta le-a cerut reprezentanţilor Poliţiei, Jandarmeriei şi Inspectoratului Şcolar Judeţean să discute subiectul la şedinţele cu directorii de şcoli şi să verifice respectarea regulamentului de ordine interioară al unităţilor de învăţământ.

„Vă spun foarte sincer. Mă îngrijorează subiectul livrării coletelor la şcoală. Şi vă rog foarte mult, împreună cu toţii, să ne aplicăm pe acest subiect. Am avut o discuţie şi la Poliţia Locală, de exemplu, pentru Târgovişte, unde asigură paza. Ca poliţiştii locali să nu mai fie purtători de colete pentru copii. Este o temă pentru noi toţi să fim atenţi cu ea. Pentru că, repet, este un flux de n-am văzut. Am stat în faţa şcolii o oră să îl aştept pe fiul meu să iasă de la şcoală şi am văzut cel puţin 3-4 firme de curierat. Pentru unele au ieşit copiii să le ia, altele au fost lăsate la poartă”, a precizat prefectul de Dâmboviţa, Marian Tănase.