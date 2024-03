Practică înotul de nouă ani şi a câştigat patru titluri la Campionatul european de înot în ape îngheţate / Prețul succesului, suportat exclusiv din bugetul familiei

Unul din sportivii de performanţă din judeţ vrea să facă sport în continuare, chiar dacă statul nu l-a ajutat până acum cu nimic, iar toate cheltuielile reclamate de pregătirea din ultimii nouă ani, care se ridică la cel puţin 13.000 de lei pe an, au fost suportate din bugetul familiei sale, transmite Agerpres.

În vârstă de 18 ani, Vladimir Romaniuc practică înotul de nouă ani şi a câştigat luna trecută la Campionatul european de înot în ape îngheţate, desfăşurat la Oradea, patru titluri de campion european la probele de 50 metri bras, 100 metri bras, 50 metri liber şi 50 metri fluture, acestea fiind primele lui rezultate de excepţie.

„A fost un vis devenit realitate. Mereu mi-am dorit să performez”, a declarat pentru AGERPRES Vladimir Romaniuc.

Succesul lui a venit însă cu un preţ, recunoscut de el şi suportat exclusiv din bugetul familiei.

„Trebuie să îţi setezi toată viaţa în jurul înotului, iar la un moment dat costurile ajung destul de mari. Suplimentele sunt o mare parte din acest cost. Ele ajung lejer la 1.200 de lei pentru un interval de aproape trei luni”, a afirmat Vladimir Romaniuc.

Pe lângă suplimentele alimentare, într-un an, Vlad are nevoie de cel puţin trei perechi de ochelari de înot, două costume pentru competiţii, alte două pentru antrenamente, abonament pentru intrarea în bazin, abonament la o sală de forţă, şi numai toate acestea costă cel puţin 13.000 de lei pe an, fără a lua în considerare costul unui antrenor sau deplasările la concursuri.

Sorin Romaniuc, tatăl campionului european, a afirmat că plăteşte bucuros acest preţ şi a adăugat acestuia timpul pe care-l alocă pentru transportul fiului de la bazin la şcoală sau invers, în detrimentul afacerii familiei.

„Trebuie alocat timp, pentru că ale tale sunt pe locul al doilea, al treilea sau mai încolo. Vedem noi când ne mai rămâne timp şi pentru ce avem noi de făcut”, a spus Sorin Romaniuc.

La rândul lui, Sorin Bălan, vicecampion european la caiac-canoe acum 40 de ani, în prezent antrenorul de înot al lui Vladimir Romaniuc, îşi aminteşte cum sprijinea statul sportivii de performanţă de altădată.

„Erau cluburi care mergeau în şcoli şi selecţionau copii. Erau cantonamente, se dădeau bonuri de masă, echipament gratuit. Efectiv, erai susţinut. Dacă aveai şi rezultate, primeai bani. Acum, totul ţine de buzunarul părinţilor”, a afirmat antrenorul de înot al clubului Natantibus, Sorin Bălan.

În momentul de faţă, la nivel naţional, se discută despre trecerea direcţiilor judeţene pentru tineret şi sport în subordinea autorităţilor judeţene, conform legii nr. 296 din 2023, dar asta nu înseamnă nimic pentru cei care vor să facă performanţă.

„Uitându-ne în istoricul acestei ţări, cele mai bune rezultate le-am avut într-un sistem centralizat de pregătire şi prin programe naţionale. Trecând la autorităţi locale, va depinde de la judeţ la judeţ cum se va dezvolta sportul. Primăria municipiului Tulcea, Consiliul Judeţean premiază cu sume relativ consistente vârfurile, performanţele. Totuşi, se neglijează baza, firul ierbii, ce udăm. Sunt foarte mulţi copii cu potenţial care nu au posibilităţi şi aceştia trebuie susţinuţi. Din păcate, la ora actuală, sportul e susţinut cu precădere de părinţi”, a menţionat recent directorul Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport, Liviu Urlih.

Cu toate acestea, Vladimir Romaniuc doreşte să continue activitatea sportivă chiar şi în Bucureşti, acolo unde îşi va continua studiile după examenul de Bacalaureat.

„Statul sigur nu încurajează sportivii din toată ţara, dar nu văd o altă soluţie. (…) Doar recent am reuşit să realizez valoarea lucrurilor şi nu pot spune cât a costat succesul, însă preţul a crescut mai mult după ce am devenit un sportiv mai serios. Adică, nu este atât de scump să intri în sport, cât să performezi la un nivel înalt. Şi alor mei dacă le-aş fi zis din prima preţul nu ştiu dacă se simţeau confortabil să-l dea”, a spus Vladimir Romaniuc.