Povestea globe-trotterului timișorean care a străbătut pe bicicletă aproape jumătate din țările lumii / ”Toți mă întreabă ”Nu ți-e frică, nu-ți dă în cap cineva să te fure”. Mai degrabă te fură în aici în țară cineva, decât dincolo”

Un timișorean a ajuns, cu bicicleta, în mai multe de jumătate din statele independente din lume. La ora actuală există aproape 200 de astfel de țări, iar Arnold Gozo a călătorit în peste 100 dintre ele, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

În tinerețe Arnold Gozo a practicat ciclismul la nivel profesionist. De aici pasiunea pentru sportul cu pedale, însă acum doar călătorește.

A străbătut cu bicicleta toată Europa, a fost în America, a făcut un drum de la Chicago la Las Vegas, a fost în Asia de Sud-Est, Malaiezia, Thailanda, Laos, Vietnam, Cambodgia, dar a ajuns și în Japonia, Taiwan, Coreea de Sud sau Sri Lanka.

“Trei sferturi din globul acesta am colindat. Pasiunea aceasta? Fiindcă am făcut ciclism în tinerețe și de atunci mi-a rămas ca hobby. Viața pe drum e foarte faină. Ai ce să vezi, vezi absolut metru cu metru. Doar cu bicicleta pe să vezi tot. Pleci când vrei, tu comanzi, tu execuți. Prin lume, am fost singur. Am rezistență și ambiție, doar asta am făcut. Asta e pasiunea mea. Toți mă întreabă ‘Nu ți-e frică, nu-ți dă în cap cineva să te fure’. Mai degrabă te fură în aici în țară cineva, decât dincolo. Dincolo n-are nimeni treaba ta. Când te vede cu bicicleta, nu te gabă în seamă”, spune Arnold Gozo.

Prima ieșire peste graniță a fost imediat după Revoluția din 1989, când a făcut drumul Timișoara – Budapesta – Viena.

“Imediat după Revoluție, pe 7 februarie 1990, cred că primul am ieșit din țară cu bicicleta și am ajuns la Viena în trei zile și jumătate. Prima zi până la Szeged, a doua zi la Budapesta, a treia zi Gyor și în a treia zi și jumătate, în a patra cum ar veni, am ajuns la Viena. După revoluție, m-am suit pe bicicletă și am plecat. După aceea am venit înapoi. Apoi am plecat din Timișoara până la Lisabona”, povestește Arnold Gozo.

În ultimii anim pentru că are și o vârstă, merge cu o bicicletă electrică. Arnold Gozo spune că într-o expediție pe două roți pedalează în jur de 100-150 km/zi. Cel mai mult i-a plăcut în Asia.

“În Asia a fost deosebit față de Europa și de America și de absolut tot. Unde am întâlnit cele mai bune piste au fost în Coreea de Sud, Taiwan și Japonia. Singapome, Malaezia, prea puțin. Și în America am fost de opt ori. În Asia de Sud-Est am fost de trei ori. Singapome, Malaezia Thailanda, Laos, Vietnam, Cambodgia și înapoi în Thailanda. Câte patru luni de zile am fost plecat, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie. Acum patru ani am fost în Sri Lanka, nici nu mai știam unde să mă mai duc”, spune Arnold Gozo.

Peste mări și oceane, își duce bicicleta cu avionul. Dacă nu ați știut, există o taxă pentru bicicletă. Dacă vrei să o iei cu tine cu avionul, spre exemplu, dacă biletul te costă 500 euro, pentru bicicletă mai plătești 100 euro.