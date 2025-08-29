Polemică în SUA după ce poliţia imigraţiei a arestat doi pompieri care erau implicaţi în combaterea unui incendiu de proporţii / Democrații acuză un act „absurd”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Arestarea de către poliţia imigraţiei a doi pompieri implicaţi în combaterea unui incendiu de proporţii în nord-vestul Statelor Unite a provocat o polemică joi, unii democraţi denunţând un act „absurd”, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Arestarea, care a avut loc miercuri în statul Washington, a fost confirmată de Agenţia pentru Protecţia Frontierelor (CBP). Agenţii acesteia au arestat „două persoane” care „se aflau în situaţie ilegală”, în timpul unei intervenţii în care au verificat identitatea a 44 de pompieri, potrivit unui comunicat.

Potrivit The Seattle Times, cei doi pompieri arestaţi aparţineau unor companii private angajate de autorităţi pentru a ajuta la combaterea incendiului Bear Gulch, un incendiu forestier care arde de la începutul lunii iulie şi a devastat peste 3.600 de hectare pe peninsula Olympic din statul Washington.

„Ne-am riscat viaţa aici pentru a salva populaţia şi uite cum ne tratează”, a declarat unul dintre pompieri pentru cotidianul american, sub anonimat.

Raidul antiimigraţie „nu a împiedicat operaţiunile de combatere a incendiilor şi nici răspunsul la incendiile active din regiune”, a asigurat Agenţia pentru Protecţia Frontierelor.

Poliţiştii au intervenit deoarece contractele încheiate între guvernul federal şi cele două companii în cauză „au fost reziliate în urma unei anchete penale”, a explicat agenţia federală, fără a da mai multe detalii despre suspiciunile care planează asupra acestor companii.

Intervenţia a fost aspru criticată joi de democraţii din regiune, care o consideră o dovadă a exceselor ofensivei anti-imigraţie conduse de Donald Trump de la revenirea sa la Casa Albă. Bob Ferguson, guvernatorul democrat al statului Washington, s-a declarat „profund îngrijorat” pe X şi a cerut serviciilor sale „să adune mai multe informaţii despre ceea ce s-a întâmplat”.

„Politica în materie de imigraţie a acestei administraţii este fundamental dezgustătoare”, a denunţat senatoarea statului Washington Patty Murray. „Nimeni nu ar trebui să considere că acest lucru era necesar. Aceşti pompieri şi-au riscat viaţa pentru noi TOŢI, iar Trump îi închide”, a scris ea. „Nu există cuvinte pentru a descrie această cruzime”, a adăugat colega sa din Camera Reprezentanţilor, Pramila Jayapal. „Este absurd şi total contrar intereselor Statelor Unite”, a punctat politiciana democrată.