PNL, PSD şi PMP au creat o coaliție la Iași pentru a da majoritatea în Consiliul Local

Reprezentanţii PNL, PSD şi PMP au anunţat, sâmbătă, în cadrul unei conferinţe de presă, crearea unei coaliţii pentru a forma majoritatea în Consiliul Local Iaşi, pentru ca bugetul municipalităţii să poată fi aprobat, transmite Agerpres.

Potrivit reprezentanţilor celor trei partide, bugetul local în valoare de 2,8 miliarde de lei a fost construit după trei principii: stabilitate, funcţionalitate şi dezvoltare.

„Ca şi alte partide politice, am fi putut să rămânem pe cealaltă parte a baricadei şi să contestăm orice activitate o desfăşoară Primăria, dar am decis împreună cu colegii din Consiliul Local şi cei din Biroul Permanent Judeţean să intrăm alături de PNL şi PMP în această alianţă la nivel local pentru a susţine proiectele care pot aduce o calitate a vieţii ridicată pentru fiecare dintre cetăţenii care locuiesc în municipiul Iaşi, indiferent de votul acordat”, a declarat presei, deputatul Bogdan Cojocaru, preşedintele PSD Iaşi.

La rândul său, primarul liberal Mihai Chirica a declarat că „partide oponente pe scena politică şi-au dat mâna constructiv pentru binele ieşenilor, s-au pus la masa discuţiilor pentru a analiza în mod clar ceea ce se poate face bine pentru comunitate”.

„Este o lecţie din care am vrea să arătăm românilor că da, PNL, PSD, PMP, şi PD şi ce alte partide au mai fost de-a lungul timpului au greşit de foarte multe ori pentru că nu au reuşit să se facă bine ascultaţi de popor, poate nu au reuşit să ofere cele mai bune soluţii, dar niciodată nu şi-au trădat poporul. Nu e nimeni mai naţionalist ca noi, mai bine orchestraţi pentru a munci pentru a apăra identitatea naţională, valorile naţionale. Nimeni din celelalte partide nu a finanţat programele naţionale privind promovarea culturii şi identităţii naţionale (mai mult n.r.) decât am făcut-o noi”, a declarat primarul Mihai Chirica.

De asemenea, liderul PMP, Petru Movilă, a răspuns jurnaliştilor că fiecare dintre proiectele pe care municipalitatea vrea să le deruleze în acest an are soluţii de finanţare.

„Vorbim de proiecte finanţate sută la sută din resurse proprii ale Primăriei, proiecte guvernamentale la care se asigură cofinanţare sau prin credite, cum este stadionul municipal. Este important pentru municipalitate să absoarbă cât mai multe fonduri europene de la Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării”, a declarat Petru Movilă.

Potrivit celor trei lideri de partid, parteneriatul trebuie să se axeze pe două paliere, unul dintre acestea fiind administrativ-local, prin consilierii locali şi proiectele de investiţii implementate în beneficiul ieşenilor şi al comunităţii locale. Cel de-al doilea palier vizează susţinerea parlamentarilor în faţa administraţiei centrale.

Cele mai prioritare proiecte care vor fi derulate în acest an sunt centura de ocolire pentru traficul uşor; pasajul din Podu Roş; zona de agrement Poitiers; continuarea programului de modernizare a unităţilor de învăţământ; susţinerea sportului de masă şi de performanţă prin construirea unei săli polivalente şi a unui nou stadion municipal; înnoirea permanentă a parcului de autobuze şi tramvaie; prelungirea rutelor spre zonele limitrofe ale Iaşiului; edificarea de pasaje sub şi supraterane; construirea şoselei de centură, supralărgirea drumurilor către comunele vecine; amenajarea de parcări de mare capacitate; realizarea de piste pentru biciclişti şi noi rute către Aeroport.

„Nu doar cine a cules cele mai multe voturi la alegerile locale are de fiecare dată singur dreptate. În calitate de câştigător al alegerilor locale nu înseamnă că sunt îndreptăţit să fiu singurul care am un punct de vedere, şi nu înseamnă că cetăţenii care nu m-au votat trebuie abandonaţi. Avem responsabilitate pentru fiecare ieşean în parte (…) Nu am făcut un angajament politic pentru a lega prietenii de cumetrie, cum le mai place să spună unii sau alţii, ci pentru a putea să punem la punct un plan strategic de dezvoltare în 10 puncte, dar avem şi multe altele decât acestea. Suntem partide politice aflate la guvernare. Prin urmare, toate proiectele care sunt pe lista noastră sunt sustenabile”, a mai afirmat primarul Chirica.

În urma alegerilor locale din 2024, Consiliul Local Iaşi are 27 de membri din şase partide: PNL – 7 consilieri, USR şi PSD câte 6 consilieri, AUR – 4 consilieri, CURAJ – 3 consilieri şi PMP un consilier.