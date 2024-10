„Plonjonul morții”: un francez a doborât recordul mondial cu o săritură în apă de la 44 de metri

Francezul Côme Girardot a doborât luni recordul mondial la „plonjonul morții”. El a sărit din vârful falezei La Cimbarra din Andaluzia, Spania, de la o înălțime de 44,3 metri. Înainte de a intra în apă, tânărul sportiv, în vârstă de doar 22 de ani, a atins o viteză maximă de 106 km/h, potrivit Le Figaro.

Cunoscut sub numele de „plonjonul morții” sau „Døds”, acest sport își are originea în Norvegia și a atras rapid amatorii de senzații tari din întreaga lume.

Înainte de a ajunge la o săritură de 44,3 m, acest tânăr atlet stabilise deja patru recorduri mondiale în această disciplină puțin cunoscută. Cea mai recentă performanță a sa, realizată în mai 2023, a fost o săritură de 36 de metri, înainte de a fi depășit de franco-elvețianul Lucien Charlon, care a atins 41,70 metri.

„Intrarea în «clubul celor 40» a fost obiectivul meu încă de la ultimul meu record mondial de 36 de metri. După ce l-am planificat timp de opt luni, cu suișuri și coborâșuri, în sfârșit s-a întâmplat! ”, a mărturisit Côme Girardot pe Instagram.

This is Côme Girardot, 22 who has set a world record in „de*th diving” by jumping 145.34 feet (44.3m) from the La Cimbarrilla waterfall in Spain.pic.twitter.com/Tfpq9zHgaL

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 9, 2024