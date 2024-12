Pilotul care visează la titlul mondial din Formula 1 chiar și la 43 de ani

Fernando Alonso a câștigat titlul mondial din Formula 1 în sezoanele 2005 și 2006 (alături de Renault), iar la 43 de ani încă speră la cununa de lauri. Nu se gândește că ar putea conta la vârf anul viitor, dar speranțele se îndreaptă către sezonul 2026.

Ajuns la 43 de ani, dublu campion mondial Fernando Alonso a discutat cu jurnaliștii de la DAZN Spania despre sezonul recent încheiat, despre marile favorite din 2025, dar și despre speranțele pe care le are pentru 2026.

McLaren și Ferrari s-au lupta pentru titlul de la constructori până în ultimul tur al sezonului recent încheiat, iar Alonso este de părere că tot cele două echipe se vor duela pentru supremație și în 2025.

Fernando a fost pilot al ambelor echipe: la McLaren între 2007 și 2009, iar apoi 2015-2019, iar la Scuderia Ferrari în intervalul 2010-2014.

„Cred că voi înfrunta 2025 cu seninătate. McLaren și Ferrari vor avea în continuare monoposturi mai bune în sezonul următor. Restul concurenților vor avea puține șanse”, este de părere Alonso atunci când vorbește despre sezonul 2025 din Formula 1.

Chiar dacă nu-și face mari planuri pentru anul viitor, Alonso este mult mai optimist atunci când este întrebat despre stagiunea din 2026.

Ibericul crede că se va vedea și „mâna” lui Adrian Newey, fost designer Red Bull, cel care acum este parte a proiectului Aston Martin. Fernando este de părere că va conta din nou în lupta pentru titlul mondial cu un monopost reușit al celor de la Aston Martin.

„Știu că atunci când voi avea o mașină competitivă, voi fi foarte sus. Mai bine să lucrăm la construirea unui viitor bun al echipei, iar 2026 continuă să fie marele pariu pentru multe echipe.

Echipa este foarte puternică și am văzut asta anul trecut. Când mașina a fost bună, am obținut întotdeauna rezultate.

Doar Verstappen și Perez terminau în mod normal în fața noastră. Ceilalți trebuiau întotdeauna să vadă aripa noastră spate.

Nu am nicio îndoială că atunci când vom fi din nou competitivi, vom face spectacol”, a conchis Fernando Alonso, cel care le-a transmis astfel un avertisment rivalilor din Marele Circ.

