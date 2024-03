Piedone, întâlnire la primărie cu primarul pro-rus al Chișinăului, Ioan Ceban. ”Avem o prietenie de lungă durată” – Ceban

Cristian Popescu Piedone, candidat la Primăria București din partea partidului fondat de mogulul Dan Voiculescu, a avut o întâlnire marți cu Ion Ceban, primarul pro-rus și anti-UE al Chișinăului, potrivit unei postări a edilului moldovean. Ceban este inițiatorul unui proiect de lege din 2014 care urmărea să desființeze Acordul de asociere dintre Republica Moldova și UE. Tot Ceban era la Moscova în ziua în care Rusia a început invazia ilegală în Ucraina.

”Astăzi, am avut o întrevedere cu primarul sectorului 5 din București, Cristian Popescu Piedone. Avem o prietenie de lungă durată și m-am bucurat să ne revedem. Pe parcursul ultimilor ani am avut mai multe evenimente comune și schimburi de experiență organizate de colegii noștri. De la primarul Piedone am preluat mai multe exemple de activitate în administrația locală. I-am spus astăzi că Bucureștiul merită mai mult și i-am urat succes în campaniile care urmează”, a scris Ceban.

Primarul Chișinăului a mai spus că a discutat cu Piedone o ședință comună la Chișinău a Consiliului municipal Chișinău și a Consiliului sectorului 5 din București.

Ceban a jucat în ultimul an cartea echilibrului între Rusia și Occident pentru a lua voturi la alegerile locale din acest an de la toate segmentele de electorat din Chișinău. El a vizitat în mai multe rânduri România, unde a vrut să încheie parteneriate cu diverse administrații locale.

Cu toate acestea, presa moldoveană a dezvăluit că el are consilieri ruși.

O investigație a jurnaliștilor din Estonia arată că, cu o zi înainte de începerea războiului în Ucraina, pe 23 februarie 2022, Ion Ceban ar fi zburat împreună cu soția sa la Moscova. Nu se știe cu cine s-ar fi întâlnit Ceban și ce subiecte ar fi fost discutate. Soții Ceban ar fi avut bilete de avion de la Moscova la Bangkok pentru 26 februarie. Însă pe 25 februarie, Ion Ceban ar fi zburat singur de la Moscova la Sankt Petersburg, apoi la Berlin, iar de acolo s-ar fi întors în Moldova prin România, în noaptea de 26 februarie. Autorii investigației au spus că au cerut o reacție de la Ion Ceban, dar acesta nu le-ar fi răspuns la mesaje.

Cariera lui Ceban a început în Partidul Comunist (pro-rus). În 2012 a plecat în Partidul Socialist (pro-rus), unde a devenit ideologul șef al partidului.

„A fost momentul în care socialiștii au îmbrățișat pe deplin viziunea mondială a lui Russki Mir și au devenit partenerul iubit al lui Putin în Moldova. În tot timpul în care Ceban a fost secretarul ideologic al partidului, ideologia lor era împotriva Occidentului și a Uniunii Europene, iar propaganda rusă și a lui Putin era favorabilă”, a declarat Valeriu Pașa, șeful think tank-ului moldovean Watchdog.md.

Potrivit lui Valeriu Pașa, Ceban se abține cu grijă ca în declarațiile sale publice să condamne Rusia și să vorbească despre Putin ca despre un criminal de război. „Nu răspunde la solicitări de interviuri, nu participă la dezbateri electorale. Când a început războiul, practic s-a abținut să vorbească despre război timp de o jumătate de an. Abia în luna octombrie a anului trecut a spus, la un eveniment mai mic, că, în opinia sa, Rusia este agresorul. Dar de atunci încolo, el evită în mod constant să vorbească despre acest subiect”, a declarat Pașa.