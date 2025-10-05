Pictura „superstar al suprarealismului”, a lui René Magritte, va fi scoasă la vânzare în Paris/ Se așteaptă să se vândă cu peste 7 milioane de euro

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O pictură a artistului suprarealist René Magritte, care a făcut parte dintr-o colecție privată timp de peste 90 de ani, va fi scoasă la vânzare la sfârșitul acestei luni. La Magie Noire, cumpărată acum 90 de ani de familia eroinei rezistenței din timpul războiului, se așteaptă să se vândă cu peste 7 milioane de euro, scrie The Guardian.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

La Magie Noire a fost cumpărată de familia eroinei rezistenței din al Doilea Război Mondial, Suzanne Spaak, care a fost binefăcătoarea lui Magritte într-o perioadă în care acesta se confrunta cu dificultăți financiare și nu reușise să vândă nicio lucrare timp de doi ani.

Spaak a fost împușcată de Gestapo la Paris pentru că a ajutat copii evrei să ajungă în siguranță.

Sotheby’s a estimat că La Magie Noire se va vinde cu o sumă cuprinsă între 5 milioane de euro (4,4 milioane de lire sterline) și 7 milioane de euro, dar se așteaptă ca prețul să fie considerabil mai mare.

„Este prima dată când am de-a face cu o operă importantă a lui Magritte care a rămas în aceeași familie de când a fost pictată. Este extraordinar, la fel ca și istoria familiei”, a declarat Thomas Bompard, vicepreședintele Sotheby’s Franța, pentru The Guardian.

„Această pictură este Taylor Swift a suprarealismului”, a spus Bompard. „Dacă ai cere unui grup de școlari să facă o prezentare despre mișcarea suprarealistă, această pictură ar fi suficientă pentru a o defini. Eu o numesc superstarul suprarealismului.”

Magritte, născut în Belgia, a lucrat ca designer într-o fabrică de tapet și a creat afișe publicitare până în 1926, când a produs prima sa lucrare suprarealistă. În anul următor, a avut prima sa expoziție la Bruxelles, dar criticii au fost duri, iar Magritte, consternat, s-a mutat la Paris, unde nu a reușit să se impună.

S-a întors în Belgia în 1930 și a înființat o agenție de publicitate împreună cu fratele său Paul.

„Viața lui Magritte era foarte dificilă în acea perioadă. Marea Depresiune care a început în 1929 în SUA a lovit Franța la începutul anilor 1930. Timp de doi ani, între 1930 și 1932, Magritte nu a vândut nimic și nu a avut expoziții”, a spus Bompard.

„Nimeni nu cumpăra tablouri ale suprarealiștilor. Aceștia erau considerați revoluționari scandalagii.”