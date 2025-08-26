Peste 500 de persoane au fost arestate în timpul carnavalului Notting Hill din Londra / 167 de arestări pentru infracţiuni legate de droguri, 50 pentru posesia unei arme, 21 pentru infracţiuni sexuale

Peste 500 de persoane au fost arestate pe parcursul celor două zile ale carnavalului Notting Hill din Londra, dintre care 61 de persoane au fost reţinute după folosirea tehnologiei de recunoaştere facială, informează marţi DPA.

Numărul arestărilor de anul acesta a crescut în comparaţie cu cele 349 operate anul trecut, când două persoane au fost ucise, Cher Maximen, o mamă de 32 de ani, şi bucătarul Mussie Imnetu, transmite Agerpres.

Potrivit poliţiei, anul acesta a fost marcat de o reducere a violenţelor grave – patru înjunghieri, niciuna nu s-a soldat cu răni care să pună viaţa în pericol.

Poliţia metropolitană a spus că s-au efectuat 167 de arestări pentru infracţiuni legate de droguri, 50 pentru posesia unei arme ofensive, 21 pentru infracţiuni sexuale, patru pentru violenţă cu vătămare corporală, iar 49 pentru alte violenţe.

Au fost efectuate 55 de arestări pentru agresiuni asupra poliţiştilor, în urma cărora doi dintre aceştia au avut nevoie de spitalizare. Unul a avut nasul spart, iar celălalt, o muşcătură gravă la mână.

În 2024 au avut loc opt înjunghieri, printre care cea care i-a provocat moartea lui Cher Maximen, acelaţi număr ca în 2023, iar în 2022 s-au petrecut şapte înjunghieri, inclusiv o crimă.

Numărul total de arestări a continuat să crească – 209 în 2022 şi 275 în 2023.

”Din nou, amploare şi popularitatea din ce în ce mai mari ale carnavalului Notting Hill au necesitat anul acesta una dintre cele mai mari mobilizări ale ofiţerilor de poliţie, fiind mobilizaţi peste 7.000 de agenţi în fiecare dintre cele două zile’” a spus Matt Ward, comisar adjunct în cadrul poliţiei londoneze.