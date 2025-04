Peste 44.000 de gospodării vor fi racordate la rețeaua de gaze naturale până cel târziu la sfârşitul anului 2026

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, a semnat, miercuri, cu reprezentanţii autorităţilor locale actele adiţionale la 18 proiecte aferente sistemelor de transport al gazelor naturale. Proiectele vor avea asigurată finanţarea necesară pentru a fi terminate cel mai târziu la sfârşitul anului 2026, informează news.ro

Proiectele vizează extinderea, modernizarea şi conversia reţelelor de transport şi distribuţie a gazelor naturale. Astfel, 44.000 de gospodării vor avea acces la gaze naturale, reducând dependenţa de lemne pentru încălzire şi contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

„Peste 44.000 de familii vor avea gaz în casă datorită faptului că am reuşit, după un an şi jumătate, să deblocăm aceste 18 proiecte esenţiale. Impactul lor va fi semnificativ pentru respectivele comunităţi: oamenii nu vor mai fi nevoiţi să-şi încălzească apartamentele cu lemne sau să îndure frigul iernilor grele. Există şi efecte financiare pozitive: evităm riscul de a pierde 600 de milioane de lei care deja au fost investiţi din fonduri europene şi penalităţi. Tocmai din acest motiv am alocat peste 1,18 miliarde de lei pentru a finanţa finalizarea acestor proiecte şi a veni în sprijinul oamenilor care trăiesc în aceste comunităţi, cu o soluţie mai bună decât încălzirea cu lemne”, a declarat ministrul Marcel Boloş, în cadrul evenimentului, potrivit News.ro.