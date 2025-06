Peste 40.000 de pasageri au călătorit între Bucureşti şi New York, la un an de la reluarea zborurilor directe / Durata medie a unui zbor a fost de aproximativ zece ore

Peste 40.000 de pasageri au călătorit cu un zbor direct între Bucureşti şi New York, la un an de la reluarea zborurilor directe între cele două oraşe, a anunţat, sâmbătă, compania aviatică HiSky.

Pe 7 iunie 2024, primul zbor direct cu destinaţia New York a decolat de pe aeroportul Otopeni, după o pauză de peste 20 de ani.

Durata medie a unui zbor a fost de aproximativ zece ore, iar confortul oferit la bordul aeronavei Airbus A330-200 a reuşit să egaleze oferta operatorilor consacraţi ai curselor peste ocean, susţine HiSky, transmite Agerpres.

Începând cu sezonul de vară 2025, HiSky a extins programul operaţional la cinci frecvenţe săptămânale, în zilele de luni, miercuri, vineri, sâmbătă şi duminică.

„Zborul direct către New York a fost, fără îndoială, una dintre cele mai curajoase decizii pe care le-am luat ca operator aerian. Dar a fost şi una dintre cele mai apreciate. Încrederea pasagerilor noştri a fost vizibilă încă din primele luni de operare şi ne-a motivat să mergem mai departe. Extinderea frecvenţei la cinci zboruri pe săptămână este o dovadă că cererea este reală, constantă şi în creştere. Ne bucurăm că am reuşit să facem acest zbor accesibil pentru un număr cât mai mare de pasageri şi că, în mai puţin de un an, New York a devenit o destinaţie firească din portofoliul nostru”, a declarat Iulian Scorpan, CEO HiSky, citat în comunicatul companiei.

HiSky a fost lansată în anul 2021, iar din 2023 a devenit a doua cea mai importantă companie aeriană românească, după numărul de pasageri transportaţi. Cu o flotă de opt aeronave Airbus, compania operează curse regulate de pe aeroporturile din Bucureşti, Cluj Napoca, Timişoara, Oradea, Iaşi, Baia Mare şi Chişinău, dar şi zboruri charter, în parteneriat cu principalele agenţii de turism.