Peste 300.000 de evacuări preconizate în Vietnam, înaintea sosirii taifunului Kajiki / „Situaţia este extrem de periculoasă şi nu este sigură pentru niciun vehicul şi nicio structură”

Autorităţile din Vietnam se pregăteau duminică să procedeze la evacuarea a peste 300.000 de persoane şi au anulat peste 12 zboruri interne înaintea sosirii taifunului Kajiki, informează AFP.

Peste 325.000 de locuitori din cinci provincii costiere vor fi plasaţi în şcoli şi clădiri publice transformate în adăposturi temporare, au mai precizat oficialii. Compania naţională Vietnam Airlines şi operatorul Vietjet au anunţat anularea mai multor zboruri aeriene.

Furtun este prognozată să atingă uscatul luni, pe coasta estică a Vietnamului.

„Situaţia este extrem de periculoasă şi nu este sigură pentru niciun vehicul şi nicio structură, cum ar fi ambarcaţiunile turistice şi de pescuit, precum şi instalaţiile de acvacultură„, a declarat serviciul însărcinat cu gestionarea catastrofelor, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Mediului.

Taifunul Kajiki se deplasează lent de-a lungul coastei de sud a Chinei, însoţit de vânturi susţinute care suflă cu aproape 170 de kilometri pe oră, potrivit Centrului pentru alertă în caz de taifun, şi urmează să prindă şi mai multă putere.

Precipitaţii puternice sunt aşteptate luni şi marţi în anumite zone din provinciile vietnameze Ha Tinh şi Nghe An, potrivit Administraţiei meteorologice din China, însoţite de vânturi violente care ar putea afecta infrastructurile electrice, transporturile precum şi alte sectoare.

Este vorba despre cel de-al cincilea ciclon tropical care loveşte Vietnamul anul acesta. Peste 100 de persoane au fost ucise sau date dispărute din cauza catastrofelor naturale petrecute în primele şapte luni ale anului 2025, potrivit Ministerului Agriculturii.

Pierderile economice sunt estimate la peste 19 milioane de euro.

Staţiunea balneară tropicală Hainan, din China, a ridicat duminică nivelul de alertă la cel mai înalt grad şi a evacuat circa 20.000 de locuitori, a relatat agenţia oficială de presă Xinhua.

Cel mai mare oraş din această insulă, Sanya, şi-a închis siturile turistice şi şi-a suspendat activităţile comerciale.

În septembrie anul trecut, Vietnamul a suferit pierderi economice în valoare de 3 miliarde de euro din cauza taifunului Yagi, care a măturat nordul ţării şi a făcut sute de victime.

Oamenii de ştiinţă afirmă că schimbările climatice care au la origine activitatea umană determină fenomene meteorologice mai intense şi mai imprevizibile, sporind riscul inundaţiilor şi furtunilor distrugătoare, în special în zonele tropicale.