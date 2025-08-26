Peste 150.000 de persoane sunt aşteptate sâmbătă şi duminică la cel mai mare show aerian din România – Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition

Peste 150.000 de persoane sunt aşteptate să se bucure de cel mai mare show aerian din România – Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition, care vine cu demonstraţii aeriene de senzaţie, concert live, focuri de artificii, food trucks, zone VIP, expoziţii, autografe, zone de spotting, de relaxare, de conexiune, dar şi zone speciale de activităţi destinate copiilor, informează, marţi, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

BIAS şi expoziţia de aviaţie au loc sâmbătă şi duminică, 30 şi 31 august 2025, pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa „Aurel Vlaicu”. Evenimentul va reuni peste 200 de aeronave civile şi militare, în evoluţii aeriene şi expuse publicului, dar şi peste 200 de piloţi şi paraşutişti, transmite Agerpres.

„BIAS este un spectacol de forţă aeriană, în care aşii aviaţiei civile şi militare din 12 state (Franţa, SUA, Marea Britanie, Germania, Italia, Austria, Grecia, Polonia, Slovenia, Lituania, Letonia, Iordania) vor încânta spectatorii cu acrobaţii aeriene uluitoare şi demonstraţii de elită, dar şi cu aeronave expuse la sol”, se arată într-un comunicat al CNAB.

Celebrând 115 ani de la primul zbor românesc, a XV-a ediţie a BIAS reuneşte în acest an, în premieră pentru Bucureşti, două dintre cele mai faimoase formaţii de acrobaţie aeriană din lume: Patrouille de France (Forţele Aeriene din Franţa) şi Red Arrows (Forţele Aeriene Regale ale Marii Britanii).

Patrouille de France reprezintă Forţele Aeriene şi Spaţiale ale Franţei şi este una dintre cele mai faimoase formaţii de acrobaţie aeriană, evoluând cu 9 aeronave Alpha Jet care creează un spectacol unic de precizie şi eleganţă, un adevărat balet aerian în culorile Franţei.

Echipa Forţelor Aeriene Franceze aduce la Aeroportul Băneasa cei 9 piloţi excepţionali ai săi, fiecare având indicativul „Athos”, numele unuia dintre personajele cărţii „Cei trei muschetari” a scriitorului Alexandre Dumas. Astfel, Athos 1 – Leader: conduce formaţia şi trasează linia zborului; Ahtos 2 & Athos 3 – Interior Wingmen: menţin simetria în inima formaţiei; Athos 4 – Slot: zboară în cea mai dificilă poziţie, chiar în centru; Athos 5 & Athos 6 – Solo: realizează manevre spectaculoase în oglindă; Athos 7 & Athos 8 – Outer Wingmen: stabilizează formaţiile largi; Athos 9 – Replacement/Announcer: pilot de rezervă şi vocea care explică demonstraţia.

În 2022, Emmanuel Macron a devenit primul preşedinte al Franţei care a zburat la bordul unui avion din Patrouille de France.

Red Arrows reprezintă Forţele Aeriene Regale Britanice, recunoscută drept una dintre cele mai spectaculoase formaţii de acrobaţie aeriană din lume, realizând demonstraţii de precizie, viteză, sincronizare şi abilitate excepţională de pilotaj.

Formaţia britanică evoluează pe Aeroportul Băneasa cu 9 aeronave BAE Systems Hawk T1, iar piloţii au toţi mii de ore de zbor pe supersonice. Liderul echipei este denumit „The Boss”. Red Arrows au două secţiuni de indicative: piloţii primelor 5 aeronave sunt „Enid” (după numele scriitoarei Enid Blyton, autoarea cărţii „Cei cinci faimoşi”), iar piloţii următoarelor 4 aeronave sunt „Hanna” (după numele fondatorului Red Arrows, Ray Hanna).

Potrivit CNAB, în timpul demonstraţiilor de acrobaţie aeriană, piloţii Red Arrows se confruntă cu forţe de până la cinci ori mai mari decât gravitaţia, iar atunci când execută manevra acrobatică „Vixen Break”, pot fi atinse forţe de până la şapte ori mai mari, aproape de limita structurală a aeronavei.

La spectacolul aerian de la Bucureşti, vor evolua şi Baltic Bees, formaţia letonă cu un stil de pilotaj unic în lume, executând manevre artistice de maximă dificultate.

Forţele Aeriene Române se remarcă la BIAS 2025 cu o participare de excepţie, care se distinge printr-o serie de evoluţii în premieră absolută pentru România. Spectatorii vor avea şansa de a admira evoluţiile spectaculoase ale piloţilor militari, care vor realiza adevărate demonstraţii artistice de forţă supersonică la manşa aeronavelor F-16 Fighting Falcon, aeronave de transport C-130 Hercules, C-27J Spartan, aeronave şcoală IAK-52, elicoptere IAR-330 PUMA. Spectatorii vor putea urmări, de asemenea, şi exerciţiile de poliţie aeriană şi de sprijin pentru desant aerian.

În cadrul expoziţiei statice, Forţele Aeriene Române vor prezenta publicului aeronave F-16 Fighting Falcon, IAR-99 Şoim, YAK 52, elicoptere IAR 330 Puma, un radar de joasă/medie altitudine TPS-79R, o instalaţie de lansare rachete M903/Patriot, două simulatoare de zbor, o dronă Bayraktar şi multe altele.

Forţele Aeriene ale SUA vin, în premieră, cu aeronava KC-135 Stratotanker, avion uriaş de alimentare în zbor a supersonicelor de luptă.

La rândul lor, Forţele Aeriene ale Germaniei se vor prezenta cu F-2000A Eurofighter Typhoon, care va face demonstraţie de forţă şi manevrabilitate spre încântarea publicului spectator.

„Este un moment care a fost cerut şi aplaudat la scena deschisa la BIAS 2024”, au precizat reprezentanţii CNAB.

Forţele Aeriene ale Italiei vin cu EuroFighter Typhoon în static display, iar Forţele Armate Slovene participă cu Let L-410 Turbolet în static display şi cu o evoluţie uimitoare cu o aeronavă PC-9.

Forţele Aeriene ale Austriei vor fi prezente la BIAS 2025 cu uriaşa aeronavă de transport C-130 Hercules care poate fi admirată în zona de static display, iar Polonia participă cu un avion istoric deja – Mig-15 şi cu mult-îndrăgita formaţie Flying Dragons Team, de parapante cu efecte pirotehnice şi laser.

Forţele Aeriene ale Iordaniei aduc C-130 Hercules în zona static display, în timp ce austriecii de la The Flying Bulls vor zbura cu avioane istorice (Douglas DC-6, Mustang P-51D, P 38 Lightning, F4U Corsair) şi cu un elicopter de acrobaţie BO-105 C.

Spectacolul aerian este garantat de prezenţa aşilor Aeroclubului României – The Hawks of Romania, The Pelicans, The White Wings, alături de paraşutiştii formaţiei The Blue Wings.

Celebrii Iacări Acrobaţi, unici pentru spectacolele lor aeriene care includ efecte pirotehnice, muzică şi lumini, evoluează în aer cu trei aeronave Yak-52, la apusul soarelui şi vor susţine un moment spectaculos cu Jurgis Kairys.

Inspectoratul General de Aviaţie al MAI participă cu un elicopter Black Hawk care poate fi admirat în zona de static display şi va efectua o demonstraţie cu un elicopter Black Hawk, exerciţiu tactic în colaborare cu SIAS doar sâmbătă, pe 30 august.

Printre participanţi se numără, de asemenea, nume consacrate din elita aviaţiei româneşti, din cadrul Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă.

Nici în acest an nu lipseşte celebrul pilot lituanian Jurgis Kairys, multiplu campion mondial la acrobaţie aeriană, care evoluează cu Suhoi Su-31.

Companiile aeriene TAROM şi Wizz Air vor evolua la BIAS 2025 cu aeronave comerciale de pasageri şi vor organiza evenimente tematice.

De asemenea, începând de vineri dimineaţa, pe Aeroportul Băneasa se deschide expoziţia de aviaţie generală – General Aviation Exhibition, unde producători şi proprietari de aeronave, precum şi furnizori de servicii de aviaţie generală expun zeci de aeronave civile, de la avioane ultrauşoare, până la business jet-uri.

Spectatorii vor putea vizita General Aviation Exhibition în cursul zilelor de vineri, sâmbătă şi duminică. În cadrul expoziţiei, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti va întâmpina publicul cu multe surprize la standul propriu, unde spectatorii îşi vor putea face fotografii personalizate, vor primi cadouri, vor viziona filme şi imagini inedite despre activitatea aeroporturilor din Capitală etc.

Totodată, la expoziţia de aviaţie, ROMATSA va veni cu un simulator utilizat de controlorii de trafic aerian pentru a dirija traficul aerian.

În aria expoziţională este amenajată o zonă pentru copii, în care sunt amplasate aeronave ale Aeroclubului României şi unde vor fi organizate activităţi susţinute de”Salvaţi copiii”.

Pentru prima oară în istoria celor 14 ediţii de până acum, BIAS 2025 aduce ca noutate, pe lângă o agenda extrem de bogată, un BIAS SHOP cu două puncte de vânzare a unor suveniruri personalizate cu sigla BIAS.

„După fiecare evoluţie, piloţii vor oferi autografe publicului într-o zonă special amenajată, aflată chiar în mijlocul spectatorilor. Este ocazia perfectă, atât pentru cei mici, cât şi pentru cei mari, de a-i întâlni pe piloţi, de a face fotografii şi de a păstra o amintire de neuitat de la BIAS”, se menţionează în comunicat.

Contribuţia românească la istoria aeronauticii mondiale va fi celebrată prin expunerea, în zona „static display”, a unor machete la scară naturală ale avionului Aurel Vlaicu II precum şi prin prezentarea primului model de avion comercial construit în întregime în România, BAC 1-11/400, redenumit la noi ROMBAC 1-11.

Intrarea publicului este liberă, iar CNAB recomandă spectatorilor să utilizeze mijloacele de transport în comun, întrucât nu se asigură parcare. Accesul publicului se face prin ROMAERO.