Peste 1 300 de melci minusculi pe cale de dispariție au fost mutați pe o insulă îndepărtată din Atlantic

Peste 1 300 de melci minusculi, pe cale de dispariție critică, au fost lăsați să se plimbe liberi pe o insulă din largul coastelor Marocului, după ce un program de reproducere a salvat două specii de la dispariție, scrie The Guardian.

Melcii de uscat de pe Insula Desertas nu mai fuseseră înregistrați de mai bine de 100 de ani și se credea că au dispărut din habitatul lor natural de pe insula Deserta Grande, o insulă muntoasă bătută de vânt, aflată în apropiere de Madeira, care aparține Portugaliei.

Experții de la Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) au redescoperit populații infime din două specii de melci, fiecare compusă din mai puțin de 200 de supraviețuitori, în cadrul unor expediții de conservare desfășurate între 2012 și 2017, pe fondul temerilor că prădătorii invazivi ar fi putut distruge aceste moluște de mărimea unui mazăre.

Melcii au fost duși la grădini zoologice din Regatul Unit și Franța, iar 60 au fost transportați cu avionul la grădina zoologică din Chester, unde echipa științifică de conservare a luat legătura cu experții din Madeira și le-a construit noi locuințe în mini bazine de habitat, ca parte a unui program de reproducere pentru creșterea rapidă a numărului acestora.

Dr. Gerardo Garcia, șeful departamentului de ectoterme al grădinii zoologice din Chester, a declarat că viitorul speciei „era în mâinile noastre” atunci când melcii au sosit. „A fost o responsabilitate uriașă să începem să avem grijă de ei”, a spus el. „Ca o comunitate de conservare a grădinilor zoologice, nu știam nimic despre ei. Nu fuseseră niciodată îngrijiți de oameni și a trebuit să pornim de la o bucată albă de hârtie și să încercăm să ne dăm seama ce îi face să funcționeze.”

Garcia a declarat că melcii „erau într-adevăr pe cale de dispariție” și a adus un omagiu echipei sale de îngrijitori de la grădina zoologică care „au petrecut nenumărate ore îngrijind fiecare melc în parte”.

Melcii au fost eliberați într-un refugiu sălbatic de pe Bugio, o insulă vecină mai mică din arhipelagul Madeira, interzisă oamenilor din 1990 pentru a-și proteja ecosistemul fragil, unde speciile invazive precum șobolanii, șoarecii și caprele au fost eradicate.

Heather Prince, specialist în nevertebrate la grădina zoologică din Chester, a declarat: „În câteva luni, am reușit să distrugem reproducerea melcilor de uscat Desertas. În mod esențial, am reușit apoi să reproducem mai multe generații. Acest lucru a fost esențial, deoarece a însemnat că am putut apoi să aducem sprijinul altor grădini zoologice și să stabilim o rețea, reproducându-i în numărul substanțial necesar pentru a avea o șansă de a salva specia.”

Fiecare dintre melcii reintroduși a fost marcat individual pentru monitorizare. În caz de succes, mulți alții vor fi eliberați pentru a spori numărul exemplarelor.