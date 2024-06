Percheziţii în Bucureşti şi Constanţa într-un dosar de trafic de migranţi / Două persoane sunt acuzate că au racolat cetăţeni din Orientul Mijlociu şi le-au obţinut acestora avize de muncă pe baza unor documente false

Mai multe percheziţii au fost făcute de poliţiştii de frontieră în Bucureşti şi în Constanţa într-un dosar de trafic de migranţi, iar două persoane, cetăţeni români, sunt acuzate că au racolat cetăţeni din Orientul Mijlociu şi le-au obţinut acestora avize de muncă pe baza unor documente false, transmite News.ro.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au pus în aplicare patru mandate de percheziţie domiciliară, două mandate de aducere, şi efectuează în continuare cercetări, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa într-un dosar de trafic de migranţi. În cauză, au fost vizate diferite locaţii de pe raza municipiului Bucureşti şi Constanţa”, au transmis reprezentanţii Gărzii de Coastă.

În urma percheziţiilor au fost descoperite telefoane mobile, laptopuri, harduri externe, sistem desktop PC, stick-uri de memorie USB care au fost folosite la săvârşirea faptelor, precum şi diverse.

”Cei doi suspecţi, cetăţeni români, sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de migranţi, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi participaţie improprie la fals intelectual sub forma instigării şi complicităţii”, a mai precizat sursa citată.

Poliţiştii de frontieră au adăugat că persoanele implicate sunt suspectate că au racolat cetăţeni ai unor state din Orientul Mijlociu, şi au obţinut avize de muncă prin prezentarea la Inspectoratul General pentru Imigrări unor înscrisuri false pe numele unor societăţi comerciale în cadrul cărora se atesta că urmează să fie angajaţi.