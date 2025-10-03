Pentru prima dată după șapte decenii, un evreu şi-a înaintat candidatura pentru noul Parlament al Siriei

Un evreu siriano-american şi-a înaintat candidatura pentru a face parte din noul Parlament al Siriei ce urmează să fie desemnat duminică, o premieră după şapte decenii, informează vineri agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Dacă va fi ales, Henry Hamra, fiului ultimului rabin din Siria, va fi primul reprezentant al comunităţii sale – pe cale de extincţie în această ţară – în Parlamentul sirian de la sfârşitul anilor 1940 încoace.

Siria se dotează duminica ce vine cu primul său Parlament al erei post-Assad. Două treimi dintre membrii trebuie să fie desemnaţi de comitete locale, iar restul – numiţi de preşedintele interimar Ahmad al-Shareh, un mecanism considerat anti-democratic de către detractorii săi.

Un jurnalist al AFP a văzut afişele electorale ale lui Henry Hamra, 47 de ani, lipite pe mai multe clădiri din cartierul evreiesc din vechiul Damasc, cu menţiunea „candidat al Damascului pentru Adunarea Poporului siriană”.

Noile autorităţi islamiste care au răsturnat regimul lui Bashar al-Assad în decembrie 2024 au făcut mai multe gesturi de deschidere în direcţia comunităţii evreieşti.

Henry Hamra, care locuieşte în SUA, participase în februarie la prima vizită a unei delegaţii evreieşti, în compania tatălui său, Youssef Hamra, 77 de ani, ultimul rabin care părăsise ţara în anii 1990. O rugăciune fusese organizată atunci într-o sinagogă din Damasc, pentru prima dată după mai mult de 30 de ani.

„Henry Hamra este oficial candidat în alegeri şi şi-a anunţat programul electoral, la fel ca orice alt candidat”, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al Comisiei Electorale, Nawar Najmeh. „Noi nu facem discriminare”, a adăugat el.

Candidatul a afirmat pe contul său de campanie pe platforma socială X că lucrează pentru o „Sirie prosperă, tolerantă şi justă”.

În programul său electoral, el se angajează să restabilească punţile între evreii sirieni şi ţara lor, şi să „protejeze patrimoniul şi identitatea culturală”, inclusiv a evreilor.

Potrivit istoricului Sami Moubayed, un deputat evreu a fost ales pentru prima dată în Siria în 1947, înainte de primul război israeliano-arab.

„Revenirea evreilor sirieni în Parlament este un lucru pozitiv, mai ales cu un nou guvern”, a declarat vineri pentru AFP preşedintele comunităţii evreieşti din Siria, Bakhour Chamntoub.

Prezenţa evreilor s-a redus de-a lungul războaielor israeliano-arabe. În timpul clanului Assad, evreii din Siria îşi practicau liber religia, însă deplasările lor erau restrânse şi călătoriile în străinătate – interzise până în 1992. De atunci, numărul lor a ajuns de la circa 5.000 la numai câteva persoane.