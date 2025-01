Pentagonul va ordona trimiterea a 1.500 de trupe suplimentare la frontiera de sud / Se află deja acolo aproximativ 2.200 de militari în activitate / Donald Trump se pregăteşte să trimită în total 10.000 de soldaţi la frontiera de sud

Pentagonul urmează să desfăşoare până la 1.500 de soldaţi activi la graniţa dintre SUA şi Mexic, ca parte a noii strategii agresive a lui Donald Trump de limitare a imigraţiei, marcând o militarizare semnificativă a frontierei sudice, relatează presa americană, care citează sub acoperirea anonimatului oficiali familiarizaţi cu această chestiune, transmite News.ro.

La frontieră se află deja aproximativ 2.200 de militari în activitate, care fac parte din Joint Task Force-North, misiunea de frontieră a Comandamentului nordic al SUA, cu sediul în El Paso, Texas. Aceştia contribuie la sprijinirea activităţii Serviciului vamal şi de protecţie a frontierelor al SUA, îndeplinind în principal sarcini logistice şi birocratice, cum ar fi introducerea datelor, detectarea şi monitorizarea, precum şi întreţinerea vehiculelor, scrie CNN.

Nu este încă clar ce unităţi specifice vor fi trimise de această dată la frontieră, dar un val iniţial va include 1.500 de soldaţi, care vor fi trimişi în sud până la sfârşitul lunii, potrivit Fox News.

Administraţia Trump a cerut armatei la începutul acestei săptămâni să fie pregătită să desfăşoare imediat până la 10.000 de soldaţi activi, declanşând o agitaţie în interiorul Pentagonului, au declarat pentru CNN unul dintre oficiali şi o altă persoană familiarizată cu această chestiune. Oficialii militari au respins acest lucru, deoarece consideră că trimiterea unui număr atât de mare de trupe la graniţă dintr-odată le-ar putea distrage de la alte misiuni şi ar solicita resurse.

Şi The Washington Post scrie că Donald Trump se pregăteşte să trimită 10.000 de soldaţi la frontiera de sud. În plus, potrivit cotidianului, agenţii Patrulei de Frontieră au primit instrucţiuni să refuze intrarea solicitanţilor de azil dacă aceştia „au călătorit printr-o ţară cu boli transmisibile”, potrivit unui document informativ al Serviciului vamal şi de protecţie a frontierelor al SUA obţinut de The Washington Post. Ordinul nu enumeră nicio boală specifică, practic închizând graniţa pentru oricine încearcă să îşi exercite dreptul de a solicita refugiu umanitar în temeiul legislaţiei americane.

Este de aşteptat ca şi mai multe trupe active să fie desfăşurate la frontieră în următoarele săptămâni şi luni, acest prim val, cu 1.500 de militari, pregătind terenul pentru o amprentă militară mai mare.

Comandamentul SUA pentru Transport a fost, de asemenea, instruit să se pregătească să utilizeze mijloace militare americane, inclusiv aeronave militare, pentru zborurile de repatriere a imigranţilor, au declarat cele două surse ale CNN.

Valul iniţial de 1.500 de soldaţi include 500 de puşcaşi marini de la Camp Pendleton şi Divizia 1 Marină din San Diego, potrivit unui alt oficial din domeniul apărării citat de CNN. Puşcaşii marini sunt aşteptaţi să ajungă la graniţă în mod iminent şi vor fi pregătiţi pentru toate operaţiunile de contingenţă, acţionând atât ca o forţă de răspuns rapid, cât şi ca o soluţie pe termen lung. „Ni s-a spus să tratăm această situaţie ca pe o urgenţă naţională, deoarece a fost declarată starea de urgenţă naţională”, a declarat oficialul. Numărul puşcaşilor marini desfăşuraţi ca parte a misiunii de frontieră ar putea ajunge în cele din urmă la 2.500, a mai spus oficialul.

Există, de asemenea, un contingent al Gărzii Naţionale la frontieră. În prezent, aproximativ 4.500 de membri ai Gărzii Naţionale sunt detaşaţi la această misiune, potrivit Departamentului militar din Texas.

Nu este clar dacă trupele vor fi înarmate. Cu toate acestea, niciunul dintre soldaţii activi nu este autorizat să îndeplinească niciun fel de rol de aplicare a legii, cum ar fi să efectueze arestări sau să confişte droguri, sau să interacţioneze cu migranţii, în afară de a ajuta la transportul acestora către şi în jurul diferitelor facilităţi pentru migranţi.

O lege care datează de mai bine de un secol, cunoscută sub numele de „posse comitatus”, interzice trupelor americane în serviciu activ să aplice legea internă fără autorizaţie. Alte legi şi reglementări au clarificat şi mai mult faptul că trupele nu pot participa la activităţi precum efectuarea de arestări şi percheziţii, potrivit unei analize a Serviciului de Cercetare al Congresului. Cu toate acestea, preşedintele Trump a declarat luni, într-un ordin executiv, că va decide în termen de 90 de zile dacă va invoca Legea insurecţiei la frontiera dintre SUA şi Mexic, ceea ce i-ar permite să utilizeze pe plan intern trupe în serviciu activ pentru aplicarea legii.

Resursele federale de-a lungul frontierei de sud a SUA au fost epuizate de ani de zile, pe fondul unui aflux de migranţi. Numărul migranţilor care traversează frontiera de sud a scăzut în ultima perioadă – zilnic, între 1.100 şi 1.300 de imigranţi traversează ilegal frontiera, potrivit unui oficial de la Departamentul pentru Securitate Internă. Însă, prin suplimentarea cu personalul Pentagonului, este de aşteptat ca Serviciul de Imigrări şi Vamă, care a acordat asistenţă de-a lungul frontierei, să se poată întoarce în interior pentru a se concentra pe arestarea imigranţilor fără documente aflaţi deja în SUA.

În timpul primului său mandat, republicanul Trump a ordonat trimiterea a 5.200 de soldaţi pentru a ajuta la securizarea frontierei cu Mexicul. Fostul preşedinte democrat Joe Biden a desfăşurat, de asemenea, trupe active la frontieră.