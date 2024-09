Pe urmele femeii misterioase a cărei companie din Ungaria a obţinut licenţă pentru pagerele care au explodat în Liban

Vorbeşte şapte limbi, are un doctorat în fizica particulelor, un apartament în Budapesta decorat cu propriile ei desene pastelate de nuduri şi o carieră care a dus-o prin Africa şi Europa, făcând activităţi umanitare, transmite Reuters, preluată de News.ro.

Ceea ce Cristiana Barsony-Arcidiacono, 49 de ani, CEO-ul italo-ungar şi proprietar al companiei BAC Consulting, cu sediul în Ungaria, spune că nu a făcut este să realizeze pagerele care explodează, care au ucis 12 persoane şi au rănit peste 2.000 în Liban în această săptămână.

După ce s-a dezvăluit că BAC Consulting a licenţiat designul pentru pagere de la producătorul original taiwanez Gold Apollo, Barsony-Arcidiacono a declarat pentru NBC News că nu le-a produs.

”Sunt doar intermediarul. Cred că aţi înţeles greşit”, a spus ea.

De atunci, ea nu a mai apărut în public. Vecinii spun că nu au văzut-o. Barsony-Arcidiacono nu a răspuns la apelurile şi e-mailurile Reuters şi agenţia de presă nu a primit niciun răspuns când a vizitat adresa ei privată din centrul Budapestei.

Apartamentul ei dintr-o clădire veche din Budapesta, unde o uşă către un vestibul era deschisă la începutul săptămânii, a fost închis.

Sâmbătă, guvernul ungar a declarat că serviciile sale de informaţii au efectuat mai multe interviuri cu Barsony-Arcidiacono, de la explozii.

După publicarea acestui articol, Reuters a încercat să o contacteze din nou, dar nu a primit niciun răspuns.

Guvernul maghiar a declarat miercuri că BAC Consulting este ”o companie comercială de intermediere” care nu are nici un loc de producţie în ţară şi că pagerele nu au fost niciodată în Ungaria.

Discuţiile cu cunoscuţi şi foşti colegi de muncă descriu o imagine a unei femei cu un intelect impresionant şi o carieră cu un şir de locuri de muncă pe termen scurt, în care nu s-a aşezat niciodată complet.

O cunoştinţă de-a ei, care ca şi alţii care au cunoscut-o social la Budapesta a cerut să nu fie identificată, a numit-o ”binevoitoare, nu de tip business”.

Persoana a spus că părea a fi cineva care este întotdeauna entuziasmat să încerce ceva nou şi care poate fi convinsă uşor.

Kilian Kleinschmidt, fost administrator umanitar la ONU, care a angajat-o pe Barsony-Arcidiacono în 2019 pentru a conduce un program de şase luni finanţat de olandezi pentru a instrui libienii din Tunisia în subiecte precum hidroponie, IT şi dezvoltarea afacerilor, a descris angajarea ei drept o mare ”greşeală”.

După dezacorduri cu privire la modul în care gestiona personalul, el a spus că a concediat-o înainte de încheierea contractului, lucru pe care Reuters nu l-a putut verifica în mod independent.

La casa ei din Budapesta, o poartă exterioară de oţel înconjoară un mic vestibul unde desenele nudurilor schiţate în pasteluri roşii şi portocalii pot fi văzute lipite pe perete.

O uşă interioară care ducea în apartamentul ei era întredeschisă când Reuters a vizitat prima dată clădirea miercuri şi era închisă când reporterul s-a întors joi. Nimeni nu a răspuns la sonerie.

O femeie care locuieşte în clădire a spus că Barsony-Arcidiacono era deja rezidentă când s-a mutat şi a descris-o ca fiind amabină, liniştită, dar comunicativă.

Şi-a exersat desenul ca parte a unui club de artă din Budapesta, deşi nu a mai participat de câţiva ani, a spus organizatorul grupului, care a spus că părea mai mult o femeie de afaceri decât o artistă, dar era optimistă şi deschisă.

O colegă de şcoală a lui Barsony-Arcidiacono a spus că a crescut într-o familie cu un tată muncitor şi o mamă casnică în Santa Venerina, lângă Catania, în estul Siciliei, şi a urmat liceul în apropiere. Ea a descris-o ca pe o tânără destul de rezervată.

La începutul anilor 2000 şi-a obţinut doctoratul în fizică la University College London, unde teza ei despre pozitroni – o particulă subatomică cu masa unui electron şi o sarcină pozitivă – rămâne disponibilă pe site-ul UCL.

Dar ea pare să fi plecat fără să urmeze o carieră ştiinţifică.

”Din câte ştiu eu, ea nu a mai făcut lucrări ştiinţifice de atunci”, a declarat pentru Reuters Akos Torok, un fizician pensionar care era unul dintre profesorii ei la UCL şi a publicat lucrări cu ea la acea vreme.

Un CV pe care l-a folosit pentru a obţine postul de lucru pentru Kleinschmidt includea referinţe la alte diplome postuniversitare, în politică şi dezvoltare, de la London School of Economics şi School of Oriental and African Studies, pe care Reuters nu a putut să le verifice.

Ea a continuat să descrie o serie de locuri de muncă care lucrează la proiecte de ONG-uri în Europa, Africa şi Orientul Mijlociu.

Într-un CV separat de pe site-ul BAC Consulting, ea s-a descris ca fiind ”Membru al Consiliului de Administraţie al Earth Child Institute”, o organizaţie de caritate educaţională şi ecologică din New York.

Fondatorul grupului, Donna Goodman, a declarat pentru Reuters că Barsony-Arcidiacono nu a avut niciodată vreun rol acolo.

”Era prietenă cu o prietenă a unui membru al consiliului de administraţie şi ne-a contactat în legătură cu un loc de muncă disponibil în 2018. Dar nu a fost niciodată invitată să aplice”, a spus Goodman.

Acel CV a descris-o şi ca fost ”Manager de proiect” la Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică în 2008-2009, care a organizat o conferinţă de cercetare nucleară.

AIEA a spus că înregistrările sale indicau că ea a fost stagiară acolo timp de opt luni.

Pe site-ul BAC Consulting, care a fost închis la sfârşitul acestei săptămâni, compania a oferit puţine informaţii despre afacerile sale reale în Ungaria.

Adresa sa socială este un birou într-o suburbie a Budapestei.

”Sunt un om de ştiinţă care îmi folosesc experienţa foarte diversă pentru a lucra la proiecte interdisciplinare pentru luarea deciziilor strategice (politica privind apa şi clima, investiţii). Cu abilităţi excelente analitice, lingvistice şi interpersonale, îmi place să lucrez şi să conduc într-un mediu multicultural în care diversitatea, integritatea şi umorul sunt apreciate”, a scris Barsony-Arcidiacono în CV-ul ei.”