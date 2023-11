Partidul „Șansă”, afiliat oligarhului fugar Ilan Șor, exclus din alegerile locale generale din Republica Moldova

Partidul „Șansă”, afiliat oligarhului moldovean fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „frauda bancară”, a fost exclus din alegerile locale generale din Republica Moldova, planificate pentru data de 5 noiembrie, relatează NewsMaker.md.

Anunțul a fost făcut de către premierul Dorin Recean, în cadrul unei discurs către poporul moldovean, precizând că decizia a fost luată de către Comisia pentru Situații Excepționale (CSE).

„Ei vor să ne rupă țara, să o divizeze, să alimenteze separatismul și să o arunce în haos și violență. Avem datoria să intervenim și ignorarea unor asemenea atacuri nu este doar imorală, ci și împotriva legii. Federația Rusă nu poate intra în Moldova cu tancuri, așa cum a intrat în Ucraina, însă intră cu crimă organizată.

La ședința CSE am audiat rapoartele instituțiilor de drept, am făcut o inventariere a probelor, am analizat cum au acționat instituțiile statului și am constatat că tentativele de distrugere a ordinii constituționale s-au confirmat și au fost documentate. (…) Decizia CSE este luată din considerente de securitate națională în condițiile unui război hibrid purtat de Rusia în Moldova: se anulează înregistrarea concurenților electorali desemnați de către Partidul «Șansa» în cadrul alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023”, a declarat Recean.

Anunțul a fost făcut după ce, în cadrul unei conferințe de presă, directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Mustață, a declarat că R. Moldova este supusă unor atacuri hibride de o amploare fără precedent din partea Federației Ruse, prin intermediului grupului criminal organizat condus de oligarhul fugar Ilan Șor.

Musteață a menționat că atacurile la adresa securității statului s-au intensificat, în special, în contextul alegerilor locale, care urmează să aibă loc pe 5 noiembrie. Șeful SIS a afirmat că în ultima perioadă se observă o „concentrare masivă” pe compromiterea alegerilor din 5 noiembrie, în special prin finanțarea tenebră a campaniei electorale a Partidului Politic „Șansă”, valoarea căreia s-ar ridica la peste 90 de milioane de lei.

Raportul a fost expediat Comisiei Electorale Centrale, Procuraturii Generale și Centrului Național Anticorupție.

Tot pe 3 noiembrie, liderul partidului „Șansă”, Alexei Lungu, a anunțat că, din informațiile pe care le deține, formațiunea sa va fi exclusă din cursa electorală.