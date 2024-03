Parlamentul European a adoptat legea pentru protejarea libertății presei și limitarea spionajului asupra reporterilor / „Este o amenințare pentru cei care vor să folosească puterea statului, inclusiv cea financiară, pentru a face mass-media dependentă de ei”

Legea privind libertatea presei – propusă pentru prima dată de executivul UE în septembrie 2022 – a fost adoptată miercuri cu o majoritate covârșitoare în Parlamentul European, cu 464 de voturi pentru, 92 împotrivă și 65 de abțineri, relatează Euronews.

Actul va obliga guvernele UE să protejeze mai bine mass-media împotriva interferențelor maligne și să limiteze utilizarea programelor de spionaj împotriva jurnaliștilor. De asemenea, posturile de televiziune vor trebui să dezvăluie în mod transparent informații privind proprietatea, finanțarea și publicitatea de stat.

Pentru a supraveghea punerea în aplicare a legilor, va fi creat un organism european specializat, denumit Consiliul european pentru servicii media.

Dezinformarea pe scară largă, lipsa de transparență în ceea ce privește proprietatea asupra mass-media și presiunea tot mai mare asupra jurnaliștilor au determinat blocul comunitar să intervină cu noi norme radicale. Acesta este primul regulament al UE menit să protejeze presa liberă, considerată o piatră de temelie a democrației europene.

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat că Parlamentul a „făcut istorie” prin adoptarea acestui act și a onorat memoria unor jurnaliști precum Daphne Caruana Galizia din Malta și Ján Kuciak din Slovacia, ambii uciși pentru că au spus adevărul puterii.

Today, @Europarl_EN made history.

The Media Freedom Act will safeguard journalists from interference, protects them from revealing sources & ensures transparency of media ownership.

It fights disinformation.

For Daphne. For Ján. For all journalists threatened.

For democracy. pic.twitter.com/VgEhnafVe8

— Roberta Metsola (@EP_President) March 13, 2024