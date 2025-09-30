G4Media.ro
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Parlamentul a aprobat înfiinţarea Comandamentului Nodului Logistic – România (LEN-R) / Obiectivul misiunii este coordonarea asistenţei în domeniul securităţii pentru Ucraina şi sprijinirea creşterii interoperabilităţii armatei ucrainene, fără angajarea NATO ca parte la conflic

Parlamentul a aprobat, marţi, în şedinţă comună, solicitarea preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la aprobarea înfiinţării pe teritoriul naţional a Comandamentului Nodului Logistic – România (Logistic Enabling Node – România/LEN-R), cu statut de Comandament aliat, ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO – HQ NSATU, transmite Agerpres.

S-au înregistrat 296 de voturi „pentru”, un vot „împotrivă” şi 42 de abţineri.

Parlamentul a aprobat participarea Armatei României la NSATU începând din anul 2024, prin punerea la dispoziţie a infrastructurii şi a echipamentelor necesare pentru găzduirea şi operarea pe teritoriul naţional a facilităţii Logistic Enabling Node-Romania (LEN-R), în cadrul Bazei 71 Aeriene Câmpia Turzii şi a unui efectiv de până la 100 de militari – personal de stat major în cadrul comandamentelor misiunii, instructori în cadrul modulelor de instruire organizate în afara teritoriului naţional, precum şi detaşamentele specializate pentru completarea LEN-R care funcţionează pe teritoriul ţării noastre.

Obiectivul misiunii este coordonarea, sub comanda comandantului suprem aliat din Europa (SACEUR), a asistenţei în domeniul securităţii pentru Ucraina şi sprijinirea creşterii interoperabilităţii armatei ucrainene, fără angajarea NATO ca parte la conflict. Misiunea este de tip non-combat şi se desfăşoară numai pe teritoriul statelor aliate, neavând atribuite un teatru de operaţii sau o zonă de operaţii întrunită.

