Pare clar că nu va avea loc nicio întâlnire între Putin și Zelenski, spune cancelarul german
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că pare clar că nu va avea loc nicio întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unei declarații alături de președintele francez Emmanuel Macron.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Macron l-a întâmpinat pe Merz la o cină de lucru la Fortul Bregancon din sudul Franței, unde liderii au dat o declarație presei înainte de întâlnirea lor, scrie Reuters.
Merz a declarat că el și Macron vor purta discuții bilaterale pe mai multe teme, printre care colaborarea economică între cele două țări, situația dintre Ucraina și Rusia și debirocratizarea Europei.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Donald Tusk, împotriva organizării negocierilor de pace privind Ucraina la Budapesta: „Poate că sunt superstițios, dar de data aceasta aș încerca să găsesc un alt loc”
Zelenski și Putin s-ar putea întâlni până la sfârșitul lunii. Cinci locații sunt luate în considerare – surse
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.