Pare clar că nu va avea loc nicio întâlnire între Putin și Zelenski, spune cancelarul german

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că pare clar că nu va avea loc nicio întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unei declarații alături de președintele francez Emmanuel Macron.

Macron l-a întâmpinat pe Merz la o cină de lucru la Fortul Bregancon din sudul Franței, unde liderii au dat o declarație presei înainte de întâlnirea lor, scrie Reuters.

Merz a declarat că el și Macron vor purta discuții bilaterale pe mai multe teme, printre care colaborarea economică între cele două țări, situația dintre Ucraina și Rusia și debirocratizarea Europei.