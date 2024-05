Parcul Mini Transilvania de la Odorhei, cea mai bună destinație pentru aventură, în acest an

Parcul se află la Băile Seiche, în apropierea orașului Odorheiu Secuiesc din județul Harghita și a fost construit în urmă cu mai puțin de patru ani de un grup de tineri entuziaști. În această săptămână a primit locul întâi la categoria distracție și aventură în cadrul concursului turistic ”Destinația Anului 2024”, transmite Radio Târgu Mureș preluat de Rador.

Mini Transilvania este un parc tematic, multicultural, cu 30 de machete ale unor clădiri și localități istorice, mănăstiri, castele, cetăți medievale și biserici fortificate din Transilvania, și nu numai. Unele machete sunt interactive, altele sunt funcționale prin hidroenergie. Aici se află și cel mai mare Parc de Insecte din Europa de Est, o Mini Mocăniță, parc de joacă tematic și altele.

În ultimii trei ani, numărul turiștilor a crescut de 30 de ori în zonă, spune pentru Radio Târgu Mureș managerul Parcului, Fazakas Szabalcs:

„Nu titlul este important dar e important că avem acest parc care a fost un vis de-al meu de acum 8 ani și cu întreaga echipă am reușit să-l realizăm.. Acum, vin turiști și anual avem 120.000 de turiști față de 4.000 de turiști care veneau în zonă, înainte de deschiderea parcului. Am făcut și un parc tematic pentru copii acolo, tot pentru copii am făcut o fortăreață care este loc de joacă. Am reconstruit bastioane

care nu mai există. Avem și ”fântâna cântătoare” din Târgu Mureș pe care vor să o reconstruiască, dacă am auzit bine”.

O altă noutate oferită de organizatori sunt desenele animate realizate chiar în incinta parcului, cât și filme de aventură, mai spune Fazakas Szabalcs:

„Producem desene animate pentru copii și pentru adulți. Suntem cel mai mare studio de desene animate din România care are producție proprie. Poveștile noastre sunt despre legende din zonă și se pot vedea pe un canal pe internet Zete&Rika, plus Legendarium și acolo avem serialul în limba română, maghiară, engleză, chiar și în limba chineză. Acum, recent, am terminat și un film de desene animate despre Orban Balasz care e în stilul Indiana Jones.”

Tot la concursul ”Destinația Anului 2024”, județul Harghita a primit locul întâi la categoria: ”Cea mai bună promovare turistică”.

Brașovul, în schimb, a câștigat mai multe premii, printre care la categoriile: ”Orașe care inspiră” și ”Premiul special-județul anului”, alături de premii câștigate de Bran, Sâmbăta de Sus, Râșnov și altele.

Județul Mureș a câștigat locul trei cu Sovata la categoria ”Stațiuni turistice”.

Cea mai bună destinație a anului este, însă, Sibiul, urmat de Timișoara, Brașov și Iași.