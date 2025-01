Panică, confuzie și provizii de conserve. Cum a reacționat stânga din SUA la încoronarea lui Trump

Ceremonia de învestitură în funcția de președinte al Statelor Unite a republicanului Donald Trump a provocat reacții de panică și disperare printre cei din stânga de peste ocean, care au deplâns revenirea în Biroul Oval a celui pe care, ani de zile, l-au descris constant drept “fascist,” “al doilea Hilter ” și “o amenințare la adresa democrației.” Criticile democraților și ale presei americane, în mod tradițional favorabilă Partidului Democrat, au fost determinate și de avalanșa de ordine executive semnate de Trump după ce a ajuns la Casa Albă, multe dintre acestea vizind eliminarea completă a unor politici îmbrățișate de stânga de la Washington.

Avalanșă de ordine

Donald Trump și JD Vance au depus jurământul în calitate de președinte și vicepreședinte al Statelor Unite, în cadrul unei ceremonii de inaugurare desfășurată luni, în Rotonda clădirii Capitoliului din Washington DC.

Trump, care are 78 de ani, și-a început cel de-al doilea mandat de președinte, declarând că este “ziua eliberării” și jurând că “epoca de aur a Americii începe chiar acum” cu o “revoluție a bunului simț.”

“Prioritatea noastră principală va fi să creăm o națiune mândră, prosperă și liberă. America va deveni curând mai măreață, mai puternică și mult mai excepțională ca niciodată.”

Așa cum a anunțat în discursul de inaugurare, Trump a semnat o serie de ordine executive încă din prima zi în Biroul Oval, acestea incluzând deschiderea terenurilor federale pentru foraj și explorare energetică, închiderea frontierei sudice a SUA pentru imigranții ilegali și solicitarea ca lucrătorii federali să se întoarcă la birou.

Astfel, printre altele, Donald Trump a anunțat că va acorda grațiere pentru aproape 1.600 dintre susținătorii săi care au fost arestați în urma revoltei de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021. Trump a comutat, de asemenea, pedepsele unor membri ai grupurilor de extremă dreaptă Oath Keepers și Proud Boys, care au fost condamnați pentru conspirație sedicioasă în legătură cu asaltul de la Capitoliu.

Republicanul a mai semnat un ordin executiv pentru a începe procesul de retragere a SUA din organismul de sănătate al ONU, Organizația Mondială a Sănătății (OMS), și a aprobat retragerea din Acordul de la Paris privind schimbările climatice – acordul internațional de referință pentru limitarea creșterii temperaturilor globale.

De asemenea, Trump a ordonat ca oficialii americani să refuze dreptul la cetățenie copiilor imigranților care se află fie ilegal în SUA, fie cu vize temporare.

Trump a mai semnat un ordin executiv prin care declară “urgenţă energetică naţională” ce îi conferă autoritatea de a stimula producţia de petrol şi gaze din ţară, inclusiv prin deschiderea de noi foraje în Alaska.

De asemenea, republicanul a semnat două ordine executive de abrogare a programelor privind “diversitatea, egalitatea şi incluziunea” şi a stabilit că guvernul federal american va recunoaşte de acum înainte doar două sexe, masculin şi feminin.

În plus, el a luat în vizor vehiculele electrice (EV), revocând un ordin executiv din 2021 semnat de predecesorul său, Joe Biden, care urmărea să se asigure că jumătate din toate vehiculele noi vândute în Statele Unite până în 2030 erau electrice. Trump a precizat într-un ordin executiv că va opri distribuirea fondurilor guvernamentale necheltuite pentru stațiile de încărcare a vehiculelor dintr-un fond de 5 miliarde de dolari, a cerut să se pună capăt unei derogări pentru ca statele să adopte norme privind vehiculele cu emisii zero până în 2035 și a declarat că administrația sa va lua în considerare eliminarea creditelor fiscale pentru vehiculele electrice.

De asemenea, președintele american a revocat luni un ordin executiv din 2023 semnat de Biden care urmărea să reducă riscurile pe care inteligența artificială le prezintă pentru consumatori, lucrători și securitatea națională.

Ordinul lui Biden cerea dezvoltatorilor de sisteme de inteligență artificială care prezintă riscuri pentru securitatea națională, economia, sănătatea publică sau siguranța SUA să împărtășească rezultatele testelor de siguranță cu guvernul american, în conformitate cu Defense Production Act, înainte ca acestea să fie făcute publice.

De asemenea, ordinul a solicitat agențiilor să stabilească standarde pentru aceste teste și să abordeze riscurile chimice, biologice, radiologice, nucleare și de securitate cibernetică aferente. Ordinul lui Biden a fost emis în contextul în care legislatorii americani nu au reușit să adopte o legislație care să stabilească limite pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

În sfârșit, Trump a semnat și un ordin executiv prin care a revocat autorizațiile de securitate a 51 de foști oficiali ai serviciilor de informații care au semnat o scrisoare, în 2020, prin care susțineau că e-mailurile de pe un laptop aparținând lui Hunter Biden aveau “toate semnele clasice ale unei operațiuni de informații rusești.” În final, laptopul s-a dovedit că îi aparținea într-adevăr fiului președintelui democrat, iar informațiile pe care le conținea, inclusive documente, fotografii și înregistrări video, erau reale.

Furia democraților

Ceremoniile fastuoase desfășurate la Washington, precum și avalanșa de ordine executive semnate de Trump au fost criticate vehement de democrați și de realizatorii de televiziune ce sunt favorabili stângii de peste ocean. Aceștia au apelat la diferite modalități pentru a-și exprima nemulțumirea față de revenirea lui Trump la Casa Albă.

De exemplu, fosta președintă a Casmerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, și fosta Primă Doamnă a SUA, Michelle Obama, au decis să nu participe la ceremoniile dedicate lui Trump, care au avut loc luni în capitala federală.

Fosta vicepreședintă democrată, Kamala Harris, nu a extins invitația tradițională către succesorul său, JD Vance, de a se întâlni la reședința vicepreședintelui din Washington DC, iar Joe Biden nu a organizat tradiționala conferință de presă înainte de plecarea de la Casa Albă.

O serie de politicieni democrați au sărit și ei peste ceremoniile care au marcat revenirea lui Trump la putere, cu Alexandria Ocasio-Cortez, democrata de New York ce este membră a Camerei Reprezentanților, declarând duminică, într-o postare pe TikTok, că va boicota evenimentul de inaugurare a președintelui ales.

“Toți acești jurnaliști întreabă: ‘Doamnă parlamentar, mergeți la inaugurare? Doamnă parlamentar, mergeți la inaugurare? Veți merge la inaugurare?’” a spus Ocasio-Cortez în videoclipul său. “Permiteți-mi să fiu clară,” a adăugat ea. “Nu sărbătoresc violatorii. Așa că nu, nu voi merge mâine la inaugurare.”

Furia stângii a fost exemplificată cel mai bine însă de prezentoarele Rachel Maddow și Joy Reid de la MSNBC, care au reacționat vehement în timpul transmisiunii dedicate Zilei Inaugurării lui Trump.

“Cum se poate întâmplă asta în America?” a întrebat Maddow, vizibil uluită, după ce a observat-o în publicul de la ceremonia de inaugurare pe nominalizata lui Trump pentru Departamentul de Securitate Internă, Kristi Noem, așezată lângă CEO-ul Apple, Tim Cook, potrivit FoxNews.

“Cum se întâmplă asta? De ce sunt oameni cu averi imense pe podium alături de nominalizați în cabinet și membri ai familiei?” a întrebat ea.

Reamintim că un șir lung de miliardari din domeniul tehnologiei și membri-cheie din anturajul republicanului s-au alăturat președintelui Trump, în timp ce acesta a dat startul festivităților inaugurale, inclusiv printr-un serviciu religios luni dimineață.

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, șeful Meta, Mark Zuckerberg, și directorul executiv al Google, Sundar Pichai, au fost văzuți ocupând locuri de onoare la ceremonia de la biserica St. John.

Magnatul media Rupert Murdoch, președintele FIFA, Gianni Infantino, și fostul prim-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, au fost de asemenea observați la biserică.

Câțiva dintre miliardarii din industria tehnologiei s-au alăturat apoi lui Trump în rotonda Capitoliului, inclusiv patronul TikTok, Shou Zi Chou, precum și șeful SpaceX și Tesla, Elon Musk, care a cheltuit aproape 300 de milioane de dolari pentru a ajuta campania președintelui și a rămas aproape de acesta după Election Day.

Sam Altman de la OpenAI și Dara Khosrowshahi de la Uber au fost prezenți și ei la ceremonia de la Capitoliu.

Revenind la prezentatorii de televiziune, Joy Reid de la MSNBC și-a exprimat puternic nemulțumirea în timpul emisiunii sale, susținând că revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a scos la iveală defecte fundamentale ale instituțiilor democratice americane. “Cred că această idee despre instituții – în care familia Biden crede cu siguranță – a fost complet expusă de aceste alegeri,” a declarat Reid luni dimineață.

Comentatoarea cunoscută pentru activismul său de stânga l-a criticat vehement pe Trump: “Acesta este aparent marele președinte creștin care promite să atace imigranții și persoanele trans deja vulnerabile.” În toamna trecută, Reid i-a îndemnat pe liberali să evite mesele de Ziua Recunoștinței cu rudele care îl susțin pe Trump.

Referindu-se la ordinele executive semnate de republican în primele ore în Biroul Oval, Reid a afirmat: “Cruzimea este esența acestei noi administrații.”

Reid a reluat, de asemenea, subiectul evenimentelor de la 6 ianuarie 2021, pe care le-a numit “o lovitură de stat,” precizând: “Vorbind despre o încercare de a portretiza această tranziție pașnică a puterii cu oameni care au fost condamnați pentru insurgență, participând alături de persoana care a instigat la lovitura de stat, care acum este învestită ca președinte, practic o întârziere în finalizarea insurgenței, ideea că instituțiile vor rezista,” a spus ea. “Este foarte greu pentru mine să privesc acest spectacol al preluării Statelor Unite de către o mentalitate bazată pe lăcomie și corupție și să spun că instituțiile ne vor salva, pentru că nu au făcut-o până acum.”

Reid a continuat să enumere o serie de poziții politice adoptate de Trump, care au contribuit la victoria sa istorică în alegerile din 2024, descriindu-le drept “ștergerea memoriei civice” a celor din Washington. “Promisiunile includ peste 200 de acțiuni executive, încercări de a elimina dreptul la cetățenie prin naștere și planuri pentru deportări în masă,” a spus ea.

De partea sa, Tim Naftali, analist la CNN, a declarat că Trump “a decis să-și respecte promisiunea de a deveni dictator din prima zi,” făcând referire la valul de ordine executive semnate de președinte luni, inclusiv redenumirea Golfului Mexic în Golful Americii.

“Acesta este un semnal pentru extrema dreaptă globală că America va începe să joace jocul în același mod în care o fac celelalte țări de extremă dreaptă, ceea ce înseamnă că, pentru prima dată de la al Doilea Război Mondial, nu mai suntem o națiune indispensabilă. Dacă urmăm retorica din inaugurare, am devenit o națiune imperialistă,” a adăugat Naftali.

Într-un alt moment care a stârnit furie în rândul stângii americane, Elon Musk a stârnit controverse din cauza unui gest făcut cu un singur braț în timpul unui discurs de celebrare a inaugurării lui Trump.

Musk a mulțumit mulțimii pentru “faptul că a făcut posibil acest lucru,” înainte de a-și pune mâna dreaptă pe inimă și apoi de a întinde același braț drept în fața sa. Ulterior, s-a întors și a repetat gestul pentru cei care stăteau în spatele său.

Mulți utilizatori de pe X, platforma de socializare pe care o deține, au comparat gestul cu un salut nazist.

Ca răspuns, Musk a postat pe X: “Sincer, au nevoie de trucuri murdare mai bune. Atacul ‘toată lumea e Hitler’ este atââât de obositor.”

Anti-Defamation League, care urmărește antisemitismul, nu a fost de acord cu criticile la adresa salutului făcut de Musk. “Se pare că @elonmusk a făcut un gest ciudat într-un moment de entuziasm, nu un salut nazist, dar, din nou, apreciem că oamenii sunt vigilenți,” a postat ADL.

Iar revista Rolling Stone a stârnit critici dure online din cauza titlului folosit pentru acoperirea inaugurării lui Donald Trump. “Infractor condamnat a depus jurământul ca președinte,” a precizat titlul publicat puțin înainte de ora 13:00, după ce Trump a fost învestit pentru a doua oară în fruntea Americii în cadrul ceremoniei din Rotonda Capitoliului.

Opoziție palidă

Gesturile democraților și progresiștilor vis-a-vis de ceremoniile grandioase dedicate lui Trump la Washington au exemplificat sentimentele de frustrare și disperare ale acestora față de republican. Opoziția stângii americane la revenirea la putere a lui Trump se confruntă însă cu câteva probleme mari, spun analiștii.

După înfrângerea dramatică de la alegerile din noiembrie trecut, când a pierdut Casa Albă și Senatul și nu a reușit să pună mâna pe Camera Reprezentanților, Partidul Democrat traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa recentă.

În primul rând, formațiunea liberală americană nu are un lider clar. Joe Biden a plecat de la Washington cu o rată de dezaprobare record și cu un mandat amestecat, în care realizările din domeniul economic sau al justiției sunt umbrite de o serie de eșecuri de politică externă și de dezastrul electoral înregistrat de democrați în noiembrie 2024. În plus, rapoartele deloc măgulitoare despre declinul mintal al liderului democrat, la care se adaugă campania intensă a echipei sale de a ascunde, sunt pietre de moară care vor afecta semnificativ moștenirea sa politică.

De partea ei, fosta vicepreședintă Harris a părăsit și ea Casa Albă după ce a pierdut scrutinul în fața lui Trump, în ciuda faptului că a avut peste un miliard de dolari în fonduri de campanie. În acest moment, viitorul ei politic este incert, dar lipsa unor perspective pozitive e evidentă.

Mai mulți democrați și-au anunțat intenția de a candida pentru șefia partidului, dar aproape toți sunt necunoscuți publicului american și nu au carisma și influența unui Barack Obama sau Bill Clinton pentru a mobiliza democrații și a scoate formațiunea din prăpastia în care s-a înfundat după alegerile din noiembrie 2024.

Guvernatorul de California, Gavin Newsom, este poate singurul lider democrat cu audiență națională, dar profilul său a fost afectat puternic de impotența dovedită în timpul incendiilor recente din Los Angeles. El va avea nevoie de campanii PR serioase pentru a-și curăța imaginea zdruncinată, afirmă comentatorii americani.

Nu este, de aceea, de mirare că Partidul Democrat se află în acest moment într-o fundătură, fără ca liderii săi să se poată pună de acord cu o opoziție anti-Trump unită și solidă, potrivit Time. Washington Post a scris și el despre “democrații diminuați” care “nu au un lider clar sau o direcție evidentă pentru viitorul partidului lor.”

“Democrații care au participat luni la inaugurarea lui Trump – și mulți, inclusiv fosta primă doamnă Michelle Obama, au ales să nu o facă – au stat cu buzele strânse și priviri goale în timp ce Trump a depus jurământul și a susținut un discurs care a descris cei patru ani anteriori sub conducerea democraților drept devastatori pentru America,” a scris publicația.

Ziarul s-a referit și la o altă problem importantă pentru democrați – lipsa unei mișcări de activiști care să lucreze continuu la impulsionarea opoziției anti-Trump. Acest lucru a fost cât se poate de evident la sfârșitul săptămânii trecute, când mai multe mii de persoane, majoritatea femei, s-au reunit la Washington pentru a protesta împotriva învestirii lui Trump, unele purtând pălării roz, la fel ca în cursul protestului dinaintea primei învestituri a miliardarului în 2017. Numărul participanţilor a fost însă mult inferior celor de la marşul din urmă cu opt ani, care reunise zeci de mii de persoane, în special din cauza fracturii intervenite în mişcarea feministă în urma victoriei lui Donald Trump la alegerile prezidenţiale împotriva Kamalei Harris în noiembrie.

Lipsa unei conduceri clare a formațiunii i-a făcut pe democrații obișnuiți să apeleze la diferite modalități pentru a se pregăti de președinția lui Trump. The Atlantic a relatat despre faptul că unii cetățeni de stânga, îngrijorați de revenirea republicanului la Casa Albă, și-au făcut provizii de produse esențiale, conserve, spaghetii și articole mai neobișnuite, inclusiv Plan B și macete. Ei au mărturisit că posibilele eforturi de a reduce și mai mult accesul la avort și contracepție sunt în prim-planul preocupărilor lor și de aceea fac ce pot pentru a se pregăti de încă patru ani sub Trump.

Gesturile lor, ridiculizate de către conservatorii americani, reflectă însă o situație mai delicată: Partidul Democrat nu i se poate opune în prezent lui Trump, fiind o opoziție fragilă și debusolată, într-o degringoladă aparentă care pare să nu se sfârșească prea curând. Diferența e uriașă: Trump a adus cu el forța și un stil pragmatic, care acționează ca un buldozer. Democrații se aprovizionează cu conserve de ton și pilule anticoncepționale.

Cum va arăta, totuși, Rezistența Anti-Trump? Așa cum am scris recent, în condițiile în care conducerea centrală a Partidului Democrat este încă confuză după înfrângerile usturătoare la urne, comentatorii cred că sarcina de a i se opune lui Trump va reveni, cel puțin deocamdată, liderilor democrați din diferite state – guvernatori, primari, procurori generali.

Vorbind despre Resistance 2.0, ziarul New York Times a scris și el că aceasta va include lupte majore în sălile de tribunal și acțiuni de consolidare a puterilor statelor conduse de democrați mai degrabă decât proteste și marșuri în stradă.

De altfel, marți, o coaliție formată din 18 state conduse de democrați, împreună cu Districtul Columbia și orașul San Francisco, a intentat un proces la Tribunalul Federal din Boston, argumentând că efortul președintelui republican de a pune capăt cetățeniei prin naștere reprezintă o încălcare flagrantă a Constituției Statelor Unite.

Acest proces urmează altor două cazuri similare depuse de Uniunea Americană pentru Libertăți Civile, precum și de organizații de imigranți, la scurt timp după ce Trump a semnat ordinul executiv, marcând primul litigiu major de când și-a preluat mandatul de președinte.

Concluzia. Trump a revenit pe cai mari la Casa Albă. Având în mână Congresul și Curtea Supremă, el și republicanii sunt deciși să schimbe din temelii sistemul politic tradițional de la Washington.

De partea sa, stânga americană este într-un moment de răscruce. Înfrântă în alegeri, fără un lider clar și o direcție precisă, opoziția democrată încă își linge rănile.

Democrații și progresiștii au privit cu teamă și disperare ceremoniile care au consființit reîntoarcerea lui Trump în fruntea Statelor Unite. Deocamdată, rezistența lor la noua administrație este aproape inexistentă. Stânga americană, la fel cum se întâmplă și cu suratele ei din alte democrații vestice, este la pământ și pare că nu mai are forța să se ridice.

Cât va mai dura însă această cădere politică? Greu de spus. Democrații încă așteaptă un al doilea Obama care să-i mobilizeze, să-i unească și să le dea speranțe că nu va mai trece mult până când Partidul Democrat se va întoarce triumfător la Washington. Deocamdată însă Trump are în mână frâiele Americii, în timp ce stânga de peste ocean înghite în sec și se roagă pentru apariția unui Mesia care sa-i arate calea politica.

Surse: BBC, TIME, New York Post, FoxNews, Mediaite, Washington Post, The Atlantic, The Guardian, New York Times, calmatters.org, Instagram, YouTube, TikTok