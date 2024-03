Oscar 2024: Al Pacino a explicat anunțul ciudat despre cel mai bun film/ El nu a mai citit toate cele 10 nominalizări, ci doar câștigătorul

Al Pacino a explicat de ce nu a citit numele tuturor celor 10 nominalizați la Oscaruri pentru cel mai bun film, spunând că producătorii spectacolului au luat această decizie, scrie BBC.

Actorul a înmânat ultimul trofeu al serii, la evenimentul de duminică, plin de vedete, de la Los Angeles.

Dar a existat o confuzie atunci când a anunțat brusc câștigătorul ca fiind Oppenheimer, fără a enumera mai întâi nominalizații, așa cum se obișnuiește.

„Nu a fost intenția mea să îi omit”, a spus Pacino într-o declarație.

În schimb, a precizat actorul în vârstă de 83 de ani, a fost „o alegere a producătorilor de a nu-i mai spune [pe nominalizați] din nou, deoarece aceștia au fost evidențiați individual pe parcursul ceremoniei”.

În declarația sa, care a fost emisă luni după-amiază, actorul premiat cu Oscar a adăugat că a „ales să urmeze” modul în care producătorii au dorit ca premiul să fie prezentat.

„Îmi dau seama că a fi nominalizat este o piatră de hotar uriașă în viața cuiva și a nu fi recunoscut pe deplin este jignitor și dureros”, a spus Pacino.

„Spun acest lucru ca o persoană care are o relație profundă cu regizorii, actorii și producătorii, așa că empatizez profund cu cei care au fost jigniți de această omisiune și de aceea am simțit că este necesar să fac această declarație.”

Anunțul lui Pacino a însemnat că seara s-a încheiat într-o notă confuză, fără fanfara obișnuită în jurul celui mai mare premiu al serii.

Deschizând plicul, el a spus doar „ochii mei văd „Oppenheimer””, lăsând publicul confuz. Lumea nu știa dacă filmul chiar a câștigat.

Vorbind despre prezentarea premiului în Variety, producătoarea premiilor Oscar, Molly McNearney, a declarat că decizia de a trece direct la câștigător a fost luată deoarece „eram foarte îngrijorați că spectacolul va fi lung”.

McNearney, care este căsătorită cu Jimmy Kimmel, prezentatorul premiilor Oscar, a adăugat: „Când ajungi la finalul spectacolului, ai văzut toate cele 10 pachete de clipuri pentru cel mai bun film.

„Oamenii vor doar să audă cine câștigă și sunt destul de pregătiți ca spectacolul să se termine. Cel puțin așa am anticipat. Așadar, nu i-am dat un pachet de clipuri. Nu i-am dat nominalizări pe care să le citească.”

Adresându-se lui Pacino, ea și-a cerut scuze dacă decizia „l-a pus într-o situație dificilă”.

„Asta a făcut ca lucrurile să fie puțin confuze. Dar ascultați, asta este emoția televiziunii în direct. Nu știi niciodată că vei primi exact!”.

Cele 10 filme nominalizate pentru cel mai bun film au fost American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things și The Zone of Interest.

Oppenheimer a fost vedeta ceremoniei, câștigând premiul pentru cel mai bun film, cel mai bun actor pentru Cillian Murphy, cel mai bun regizor pentru Christopher Nolan și cel mai bun actor în rol secundar pentru Robert Downey Jr.

Aproximativ 19,5 milioane de persoane au urmărit duminică seară cea de-a 96-a ediție a premiilor Oscar, potrivit postului de televiziune ABC.

Este cea mai mare cifră din ultimii patru ani și aproape dublu față de minimul din perioada pandemiei. Cu toate acestea, audiențele sunt încă dezamăgitoare pentru o ceremonie care, în urmă cu zece ani, atrăgea în mod regulat peste 40 de milioane de telespectatori.

Nominalizările la Oscar din acest an au inclus succese de succes, precum Barbie și Oppenheimer, pe care publicul le-a văzut cu adevărat, în comparație cu filmele mai ezoterice și mai artistice care au dominat nominalizările la ceremoniile recente. De asemenea, Academia a mutat emisiunea cu o oră mai devreme în acest an, ceea ce ar fi putut contribui la creșterea audienței.

Pacino, o legendă a actoriei, a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor în 1993 pentru Scent of a Woman (Parfum de femeie).