Al Pacino dezvăluie că aproape a murit de Covid: „Au spus că mi-a dispărut pulsul”

Al Pacino a dezvăluit că aproape a murit de Covid-19 în 2020, spunând că „nu a avut puls” timp de câteva minute, transmite News.ro.

În interviurile cu The New York Times şi revista People publicate în weekend, actorul de 84 de ani din „Naşul” şi „Scarface” a detaliat experienţa sa cu virusul, pe care l-a contractat în 2020, înainte ca un vaccin să fie disponibil.

„Au spus că mi-a dispărut pulsul”, a declarat Pacino pentru The New York Times.

Actorul a spus că „nu se simţea bine – neobişnuit de rău”, şi şi-a amintit că a avut febră şi deshidratare înainte de a-şi pierde cunoştinţa. „Stăteam acolo, în casa mea, şi am dispărut. Aşa. Nu aveam puls”, a spus el.

A sosit o ambulanţă şi s-a trezit cu o echipă medicală în sufrageria sa, formată din şase paramedici şi doi medici. „Aveau nişte costume care păreau că vin din spaţiu sau ceva de genul ăsta”, a spus el. „A fost oarecum şocant să deschizi ochii şi să vezi asta. Toţi erau în jurul meu şi spuneau: „S-a întors. E aici”.

Vorbind pentru People, Pacino s-a întrebat dacă a murit cu adevărat, în ciuda faptului că o asistentă medicală i-a confirmat lipsa pulsului. „Am crezut că am experimentat moartea. Poate că nu… Nu cred că am murit. Toată lumea a crezut că am murit. Cum aş putea fi mort? Dacă am fost mort, am leşinat”.

Câştigătorul Oscarului a declarat pentru The New York Times că „nu a văzut lumina albă sau altceva” şi că „nu există nimic acolo” după moarte – deşi experienţa a provocat o reflecţie existenţială.

„Aşa cum spune Hamlet: „A fi sau a nu fi”; „Ţara nedescoperită din al cărei tărâm nu se întoarce niciun călător”. Şi spune două cuvinte: ‘Nu mai există’. Nu a mai fost. Te-ai dus. Nu m-am gândit la asta în viaţa mea”, a spus Pacino. „Dar ştiţi actorii: sună bine să spui că am murit o dată. Ce este atunci când nu mai există?”.

Când a fost întrebat de People dacă întâlnirea sa cu moartea i-a schimbat modul de viaţă, el a răspuns: „Deloc”.

Pacino detaliază experienţa în viitorul său volum de memorii, „Sonny Boy”. Cel mai recent film al său – intitulat „Modì, Three Days on the Wing of Madness” – a avut premiera săptămâna trecută la cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de film de la San Sebastián.

Când a fost întrebat despre fiul său Roman, care s-a născut în iunie 2023, Pacino a spus că „acum învaţă lucruri”.

Starul din „Scarface” a adăugat că primirea unui copil la 80 de ani a fost „unul dintre motivele” pentru care a vrut să îşi spună propria poveste în viitorul volum de memorii care va apărea în 8 octombrie.