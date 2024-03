Orban: Ciolacu a trădat interesele statului român prin declaraţiile făcute în cazul Roşia Montană

Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, îl acuză pe premierul Marcel Ciolacu de trădarea intereselor României şi de „manipularea deliberată a bursei” prin declaraţiile date în cazul Roşia Montană, susţinând că este „de a dreptul scandalos” faptul că prim-ministrul şi-a asumat meritul pentru succesul ţării noastre în acest proces.

„Obligaţia oricărui oficial al statului român, cu atât mai mult obligaţia premierului României este să apere interesele statului român. Premierul Ciolacu, începând cu data de 1 februarie, a declanşat o întreagă isterie naţională, evocând posibilitatea ca România să piardă procesul Roşia Montană şi începând o serie de acuzaţii la adresa lui Cioloş, la adresa mea, amândoi pentru poziţiile pe care le-am avut ca premier, la adresa altor formaţiuni politice, cum e cazul USR şi, de asemenea, la adresa organizaţiilor din societatea civilă care au susţinut ca exploatarea de la Roşia Montană să se facă în condiţiile legii, pe bază de acord de mediu, cu respectarea legislaţiei de mediu. Din păcate, dacă tăcea filosof rămânea Ciolacu. Nu ai voie, ca premier al statului român, tu să te comporţi ca un avocat, de fapt, al celor de la Gabriel Resources”, a afirmat duminică Orban la B1 Tv, transmite Agerpres.

El a apreciat că declaraţiile lui Marcel Ciolacu despre posibilitatea ca România să piardă acest proces puteau fi folosite împotriva ţării noastre, puteau să se influenţeze arbitrii.

„În loc să spună că această companie nu are niciun drept, a iniţiat acest litigiu fără să aibă niciun fel de bază legală, în loc să spună foarte clar că statul român nu a greşit cu nimic faţă de această companie, premierul Ciolacu l-a acuzat pe Dacian Cioloş, nu pentru ce a făcut el, ca o persoană fizică, ci pentru deciziile pe care le-a luat ca premier, m-a acuzat pe mine, tot pentru deciziile pe care le-am luat ca premier, de fapt inducând ideea că există o vinovăţie a statului român prin deciziile pe care le-au luat oamenii politici, este inacceptabil aşa ceva”, a mai spus Ludovic Orban.

El consideră că „acest proces a fost câştigat pentru că nu toţi oamenii politici din România, nu toţi jurnaliştii din România au fost pe nota de plată a Roşia Montana Gold Corporation”.

„Lansez o acuzaţie, pe lângă acuzaţia de trădare a intereselor României care a fost făcută de Ciolacu, îl acuz pe Ciolacu de manipularea deliberată a bursei. Preţul acţiunilor Gold Corporation, compania listată la bursa din Toronto, preţul acţiunilor pe toată această perioadă a declaraţiilor şi campaniei care a fost declanşată de declaraţiile publice a lui Marcel Ciolacu, preţul acela s-a dublat, au crescut de la 045 la 087, aproape s-au dublat”, a mai spus Ludovic Orban.

El susţine că „această afacere Gold Corporation a fost marcată de intense speculaţii bursiere”.

„Cum să nu crezi că acţiunile vor creşte şi cum să nu-ţi imaginezi ca un potenţial investitor pe bursă că există această şansă ca acţiunile să crească, atâta timp cât premierul României evocă posibilitatea pierderii proceselor şi începe să dea declaraţii despre eventualele sume plătite ca despăgubiri, spune că cei vinovaţi trebuie să clarifice şi promite de asemenea că va face publice toate documentele din acest dosar ca să se identifice vinovaţii. Vinovaţii pentru ce?”, a adăugat Orban.

În opinia sa, este „culmea ipocriziei” că Marcel Ciolacu şi-a asumat meritul pentru succesul României în acest proces.

„Să vii să-ţi asumi meritul pentru acest succes, când tu nu ai făcut practic absolut nimic, că tu n-ai făcut altceva decât să dai nişte declaraţii care puteau să influenţeze împotriva intereselor statului român arbitrii care urmau să se pronunţe prin decizie, mi se pare de a dreptul scandalos”, a adăugat fostul premier.

Guvernul a informat vineri seară că România a obţinut câştig de cauză în dosarul Roşia Montană, judecat la Curtea de arbitraj internaţional de la Washington (ICSID) contra companiei Gabriel Resources.

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, a anunţat, sâmbătă, că Uniunea Salvaţi România sesizează DNA şi autorităţile canadiene „pentru manipularea bursei” de către premierul Marcel Ciolacu şi a cerut demisia acestuia.

Premierul Marcel Ciolacu a reacţionat sâmbătă, întrebat despre acuzaţiile Opoziţiei în cazul Roşia Montană, susţinând că cei care aduc acum acuze „au o problemă în altă parte, deja vorbesc de patologie”.

„Eu mă bucur, ca şi prim-ministru, că nu las o datorie copiilor noştri, că am avut capacitatea administrativă de a câştiga un proces. Cei cu acuzaţiile care au lăsat datorii de 200 de miliarde, pe care le plătim noi toţi, eu nu le pot răspunde decât că cred că au o problemă în altă parte, deja vorbesc de patologie”, a spus Ciolacu, într-o conferinţă de presă, la Iaşi.

Ciolacu a susţinut că de câte ori a avut intervenţii pe acest proces, a spus că românii vor cunoaşte adevărul.

„Nu am dat nicio informaţie, nu am dat niciun document din Guvernul României, nu am dat de niciunde nicio motivare care să influenţeze acest proces. Am spus foarte clar: toate documentele vor fi puse la dispoziţia presei în momentul în care se finalizează procesul. Despre ce vorbim, despre ce bursă? Ce, eu joc la bursă? Poate dânşii joacă la bursă şi ştiţi bine că joacă la bursă. Dar problema este că s-au jucat cu banii României. Cum adică? Eu câştig un proces şi nu las o datorie de miliarde de euro României şi nu aduc o criză economică în România şi o debusolare a sistemului fiscal şi macroeconomic şi eu sunt acuzat că de ce am câştigat procesul? Chiar nu le e ruşine?”, a afirmat premierul.